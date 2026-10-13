i Prinz William und Carole Middleton verbindet ein inniges Verhältnis. APA-Images / Action Press / Whatling, James Während Kates Erkrankung Schwiegermama Carole war Williams wichtigste Stütze Als Prinzessin Kate schwer erkrankte, war Carole Middleton für Prinz William da. Insider verraten, wie eng die beiden wirklich sind. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 19:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von Schwiegermutter-Zoff keine Spur: Carole Middleton (71) ist für Prinz William (44) längst viel mehr als nur die Mutter seiner Frau. Gerade in den schwersten Momenten der vergangenen Jahre war sie für den Thronfolger eine der wichtigsten Stützen. Das erzählen Insider jetzt dem britischen Magazin "Hello!".

Vor allem als Prinzessin Kate (44) 2024 an Krebs erkrankte und sich monatelang einer Behandlung unterziehen musste, war Carole zur Stelle. "Sie war da, um William zu unterstützen, und war die ganze Zeit für die Enkelkinder da. Sie war fest wie ein Fels", heißt es. Die Oma übernahm Schulwege, sorgte für Alltag und Routine bei George, Charlotte und Louis.

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"Er spricht mit ihr, wenn ihn etwas beschäftigt"

Schon früher hatte der ehemalige königliche Butler Grant Harold verraten, dass William in Carole eine Art zweite Mutter sieht. "Er spricht mit ihr, wenn ihn etwas beschäftigt oder wenn er Rat oder Orientierung braucht." Die Middletons hätten ihm genau die Normalität gegeben, nach der er sich in seinen Zwanzigern und Dreißigern gesehnt habe. Kein Wunder: William war erst 15, als er seine Mutter Diana verlor.

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Sonderbehandlung gibt es im Hause Middleton übrigens keine. Ist der künftige König bei seinen Schwiegereltern zu Besuch, packt er mit an und deckt auch mal den Tisch.

Das wusste auch die Queen zu schätzen. Laut ihrer ehemaligen Pressesprecherin Ailsa Anderson habe Elizabeth II. sehr wohl gesehen, welch große Stütze Carole und ihr Mann Michael Middleton (77) für William waren und wie herzlich sie ihn in ihre Familie aufgenommen haben.