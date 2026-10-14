i Prinzessin Alexandra von Leiningen präsentiert auf Instagram ihren Verlobungsring. Instagram/alexa_leiningen Ring-Foto aus Kanada Prinzessin Alexandra von Leiningen hat sich verlobt Die Großnichte von Bulgariens letztem Zaren zeigt stolz ihren Ring: Alexandra von Leiningen hat Ja gesagt. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hochzeitsglocken im deutschen Hochadel! Prinzessin Alexandra von Leiningen (28) ist verlobt. Die Glückliche, die von Freunden und Familie "Alexa" genannt wird, will ihren Freund Everett Kohl heiraten.

Die Neuigkeit verkündete sie selbst auf Instagram. Auf einem Foto, das am Wochenende im kanadischen Skiort Whistler entstanden sein soll, setzt die Prinzessin ihren Verlobungsring gekonnt in Szene. Ein Hochzeitsdatum ist noch nicht bekannt.

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Königliche Verwandtschaft

Alexandra ist die jüngste von drei Töchtern von Prinz Hermann von Leiningen und Prinzessin Deborah. Ihre Familie ist eng mit dem bulgarischen Königshaus verbunden: Ihre Großmutter ist Prinzessin Marie-Louise von Bulgarien, die ältere Schwester von Simeon II. (89), dem letzten Zaren der Bulgaren.

Das Fürstenhaus Leiningen mit Stammsitz im bayerischen Amorbach hat zudem eine besondere Verbindung zu den Briten: Die Mutter von Queen Victoria war in erster Ehe Fürstin von Leiningen.