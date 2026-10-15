i Kronprinzessin Victoria muss alleine Termine wahrnehmen - Ehemann Prinz Daniel ist krank. REUTERS/Kim Hong-Ji Schweden-Royal ist krank Sorge um Prinz Daniel – Hof streicht alle Termine Prinz Daniel fehlt bei mehreren royalen Terminen an der Seite von Victoria. Jetzt verrät der Palast, warum der Schwede pausieren muss. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kronprinzessin Victoria muss derzeit ohne ihren Ehemann auskommen: Prinz Daniel (51) hat mehrere öffentliche Auftritte kurzfristig abgesagt. Am Montag besuchte die schwedische Thronfolgerin die Polizeibehörde in Stockholm allein, einen Tag später stand ein Termin bei der Bezirksverwaltung ebenfalls ohne ihren Mann an.

Daniels Name war zuvor aus dem offiziellen Kalender des Königshauses verschwunden. Nun ist auch klar, warum der 51-Jährige fehlt: Wie "Gala.de" berichtet, bestätigte Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber dem schwedischen Magazin "Svensk Damtidning", dass Daniel krank ist.

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"Aus Respekt vor denjenigen..."

Der Prinz will sich offenbar lieber gründlich auskurieren, statt andere einem Ansteckungsrisiko auszusetzen. Deshalb bleibt er auch den "WASP Academia and Industry Days" am Mittwoch fern.

Zudem muss Victoria ihre zweitägige Reise in die schwedische Provinz Västernorrlands län am 14. und 15. Oktober ohne ihren Mann antreten.

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Der Palast erklärte dazu: "Aus Respekt vor denjenigen, die er treffen sollte, hat der Prinz entschieden, zu Hause zu bleiben und sich auszukurieren." Wann Daniel wieder zu seinen royalen Pflichten zurückkehren kann, ist derzeit noch offen.

Gesundheitliche Probleme

Dass sich viele um Daniels Gesundheit sorgen, hat auch mit seiner Krankengeschichte zu tun: 2009 erhielt der Prinz eine Spenderniere. Über seine Gesundheit sprach er einst gegenüber dem schwedischen TV-Sender TV4 offen: "Es ist nicht selbstverständlich, dass das Organ den Rest meines Lebens funktioniert. Ich hoffe es, aber es gibt immer eine gewisse Demut, weil ich gesund sein darf."