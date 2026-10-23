i Meghan spricht offen über die Vorwürfe gegen ihren Vater. PA Wire/PA Images/Jonathan Brady/Pool via REUTERS; www.PPS.at Herzogin meldet sich Pädophil! Meghan packt jetzt über ihren Vater aus Vier Kisten mit verstörendem Material und schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle: Jetzt meldet sich Tochter Meghan zu den Enthüllungen zu Wort. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Kisten mit mutmaßlichem Kindesmissbrauchsmaterial und schwere Anschuldigungen gegen ihren Vater: Herzogin Meghan hat sich nach den jüngsten Enthüllungen erstmals ausführlich zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme an die britische "Sun" machte sie klar: "Ich bin zutiefst erschüttert über die Nachrichten, die in den vergangenen 24 Stunden ans Licht gekommen sind, und meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt wurde."

Nach Angaben Meghans gab es bereits 2018 Hinweise auf mögliche Verfehlungen. Damals sei ein Brief an die Metropolitan Police und den Personenschutzdienst des Königshauses geschickt worden. Das Schreiben sei ihr später zugespielt worden. "Es wurden beunruhigende und verstörende Anschuldigungen gegen meinen Vater erhoben, und mir wurde versichert, dass diese untersucht würden", erklärte sie.

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"Ich hoffe, es kann nun verstanden werden..."

Die jüngsten Vorwürfe wurden am Freitag bekannt, als Meghans Halbbruder Thomas Jr. im Haus von Thomas Markle Sr. vier Kisten mit "Hunderten, wenn nicht Tausenden" Bildern mit Kindesmissbrauchsdarstellungen entdeckt haben soll. Er verständigte daraufhin die Polizei. Das FBI bestätigte laut der britischen "Sun" den Erhalt einer eidesstattlichen Erklärung über den Fund und kündigte Ermittlungen an.

Thomas Markle Sr. weist die Vorwürfe über seine Tochter Samantha zurück, die ihren Bruder öffentlich scharf angegriffen hat. Meghan hofft auf eine umfassende Aufklärung: "Obwohl das Ausmaß dessen, was nun aufgedeckt wurde, abstoßender ist, als man es sich jemals vorstellen könnte, ist meine aufrichtigste Hoffnung, dass der Gerechtigkeit vollumfänglich Genüge getan wird und die Sicherheit und der Schutz unschuldiger Kinder weiterhin oberste Priorität haben."

Du oder jemand, den du kennst, benötigt Hilfe in Bezug auf psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt?

Hier findest du sie:

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88

Weisser Ring: 0800 112 112

TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Archie und Lilibet hat er nie getroffen. Meghan begründete den Kontaktabbruch und das Verbot, ihre Kinder kennenzulernen, mit deren Schutz.

"Ich hoffe, es kann nun verstanden werden, dass trotz der Verzerrungen durch einige Medienberichte in den letzten Jahren jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern zu erlauben, einen einzigen Grund hatte: sie zu schützen."