i Meghan hat ein neues Angebot. PA Wire/PA Images/ Joe Giddens/Pool via REUTERS Neue Karriere für Herzogin Nächster Umzug? Meghan nimmt TV-Job in Australien an Herzogin Meghan tauscht 2027 den royalen Alltag gegen Kochlöffel und TV-Kameras. Doch reisen Archie und Lilibet etwa mit nach Australien? Von Heute Entertainment 28.10.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Herzogin Meghan kehrt 2027 scheinbar wieder vor die TV-Kameras zurück! Der australische Sender Network 10 bestätigte ihren Auftritt als Special Guest bei "Junior MasterChef Australia". Die Kochshow für Kinder startet nach sechs Jahren Pause wieder durch.

Gedreht wird im Bundesstaat Victoria, an Meghans Seite steht TV-Köchin Poh Ling Yeow. Die 45-Jährige freut sich auf die jungen Talente: "Ich liebe es, mit meinen eigenen Kindern zu kochen. Deshalb wird es viel Spaß machen zu sehen, was diese jungen Talente in der Küche zaubern." Bekannt wurde Meghan durch ihre Rolle als Rachel Zane in "Suits", die sie sieben Jahre lang spielte. Nach der Beziehung mit Prinz Harry beendete sie ihre Schauspielkarriere.

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Nächster Halt: Australien!

Ob Archie (7) und Lilibet (5) ihre Mutter nach Australien begleiten, ist noch unklar. Australische Medien halten eine gemeinsame Reise während der britischen Sommerferien von Mitte Juli bis Anfang September für möglich.

Für Meghan wäre es ein längerer Aufenthalt, nachdem die Sussexes erst Ende August ihre überraschende Rückkehr nach England angekündigt hatten.

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Kochen ist für die Herzogin längst mehr als ein Hobby: In ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" zeigt sie Lieblingsrezepte, mit ihrer Marke "As Ever" verkauft sie Marmeladen und Backmischungen. Bereits im April war sie bei "MasterChef Australia" zu Gast und erzielte laut Produktionsfirma die höchste Sonntags-Einschaltquote seit 2023.