i Antoine de Massy wurde am Sonntag tot in einer Grünanlage in Monaco gefunden. Instagram Sturz in 13 Meter Tiefe Wegen Krypto-Skandal? Alberts Großcousin (†29) ist tot Antoine de Massy wurde tot in Monaco gefunden. Nun kursieren Gerüchte über eine Verbindung zu einer umstrittenen Kryptobörse. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 09:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tod von Antoine de Massy (†29) gibt weiter Rätsel auf. Der 29-jährige Großcousin von Fürst Albert II. (68) wurde am Sonntagnachmittag in Monaco tot in einer Grünanlage nahe der Villa Sauber aufgefunden. Inzwischen sitzt ein Verdächtiger in U-Haft, und im Fürstentum machen Gerüchte die Runde.

Antoine war am Sonntagmittag nicht zum Familienessen erschienen. Seine Angehörigen verständigten deshalb die Polizei. Wenige Stunden später wurde sein Leichnam gefunden. Laut der Nachrichtenagentur AFP stürzte er rund 13 Meter tief vom Boulevard du Larvotto auf einen Grünstreifen hinter einem Gebäude.

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Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera entdeckten die Ermittler einen Mann, der zuvor an Antoines Seite zu sehen war: einen 42-jährigen Ukrainer, der in Monaco lebt. Er wurde am Montag festgenommen und sitzt seit Mittwoch in U-Haft. Ihm werden unterlassene Hilfeleistung und fahrlässige Tötung vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Aktiv in der Krypto-Szene

Antoine war der Sohn von Baron Christian de Massy (77). Seine Großmutter war Prinzessin Antoinette, die ältere Schwester von Alberts Vater Fürst Rainier III. Als Jugendlicher trainierte er an der berühmten Tennisakademie von Nick Bollettieri in Florida und träumte von Olympia. Später wechselte er in die Digitalbranche: 2021 gründete er die "Association Cryptographique de Monte-Carlo" mit, im selben Jahr auch eine Digitalfirma.

Wie "Bild" unter Berufung auf einen Insider aus dem Umfeld der Grimaldis berichtet, kursieren in Monaco nun Gerüchte über mögliche Verbindungen zur umstrittenen Kryptobörse Zondacrypto. Die polnische Plattform brach im Frühjahr zusammen, Tausende Kunden kamen nicht mehr an ihr Geld.

Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Betrug und Geldwäsche, der Schaden wird auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. Brisant: Die Börse hatte einst sogar mit der Stiftung von Fürstin Charlène (48) kooperiert.

Eine geschäftliche Verbindung zwischen Antoine und Zondacrypto ist allerdings bislang nicht nachgewiesen. Ebenso wenig gibt es Hinweise darauf, dass der Skandal etwas mit seinem Tod zu tun hat.