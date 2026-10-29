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Ingrid Alexandra ist jetzt blond.
Ingrid Alexandra ist jetzt blond.
Lise Åserud / NTB / NTB/Lise Aserud via REUTERS; APA-Images / NTB / Lise Åserud
Tochter von Mette-Marit

Wie Mama! Prinzessin Ingrid Alexandra ist jetzt blond

Prinzessin Ingrid Alexandra muss sich in ihrer neuen Rolle beweisen. Bei ihrem ersten Solo-Auftritt überrascht die 22-Jährige mit einem neuen Look.
Von Heute Entertainment
29.10.2026, 09:19
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Für Prinzessin Ingrid Alexandra beginnt der royale Alltag jetzt richtig ernst zu werden. Die 22-Jährige hat nach dem Tod ihres Großvaters König Harald (†89) eine neue Rolle übernommen und muss sich jetzt erstmals als norwegische Thronfolgerin beweisen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigte sich am 28. Oktober bei einem Termin im Königlichen Schloss in Oslo: Erstmals empfing sie Gäste ganz auf sich allein gestellt.

Zu Besuch waren Vertreter von "Operasjon Dagsverk", einer norwegischen Initiative, bei der Jugendliche einen Tag lang auf den Unterricht verzichten, um Geld für Bildungsprojekte im Ausland zu sammeln.

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Über den Empfang hatte der Palast bereits am 19. Oktober informiert. Für Ingrid Alexandra kommt die zusätzliche Verantwortung zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Sie hätte ihr Studium gerne erst abgeschlossen, bevor sie sich voll auf ihre künftigen Aufgaben konzentriert. Jetzt muss sie beides gleichzeitig meistern.

Neuer Look für neue Aufgabe

Dass sich auch äußerlich etwas verändert, blieb bei ihrem Auftritt nicht unbemerkt. Die Prinzessin präsentierte sich mit kürzeren, deutlich helleren Haaren und einem frischen Blondton und erinnert dabei immer mehr an ihre blonde Mutter Mette-Marit.

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Doch nicht nur ihr Styling macht deutlich, dass eine neue Phase begonnen hat. Für ihre Arbeit als Thronfolgerin nutzt sie nun den historischen Arkadensaal, der auf Norwegisch "Arkadeværelset" heißt.

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Der Raum ist eng mit der Geschichte ihrer Familie verbunden: Auch ihr Vater, König Haakon (53), arbeitete dort, bevor er selbst den Thron bestieg. Adelsexpertin Tove Taalesen sieht darin mehr als einen bloßen Büro-Wechsel.

Gegenüber der norwegischen Zeitung "Nettavisen" sagt sie: "Dass sie nun in das Arkadezimmer einzieht, ist ein ziemlich starkes Symbol dafür, dass sie nicht nur den Titel der Kronprinzessin übernommen hat, sondern auch dabei ist, ihren Platz als Thronfolgerin zu finden".

red, 29.10.2026, 09:19
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