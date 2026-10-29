i Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Kate. REUTERS/Isabel Infantes William, Kate & die Kinder Jeans statt Krone: Neues Foto von Royals überrascht Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder posieren mit Bergrettern. Und man muss zweimal hinschauen, um sie zu erkennen. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer findet die Royals? Auf einem neuen Gruppenfoto haben sich Prinz William (44), Prinzessin Kate (44) und ihre Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) unter ein Bergrettungsteam gemischt. So unauffällig, dass man sie auf den ersten Blick kaum als Mitglieder der Königsfamilie erkennt.

Geteilt haben William und Kate das bisher unveröffentlichte Bild zum "Mountain Rescue Awareness Day", einem Aktionstag für die Bergrettung. Die fünf stehen in der Mitte der Gruppe vor einer grünen Berglandschaft, alle lächeln in die Kamera. Sogar der Hund, der zwischen Charlotte und Louis sitzt, schaut brav ins Objektiv.

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Kate mit Baseballkappe

Von Glamour keine Spur. Die drei Kinder tragen Jeans, George und Louis dazu Poloshirts, Charlotte einen dunkelblauen Pullover. Auch William setzt auf Pullover, in Braun und mit Hemdkragen darunter. Kate zeigt sich in schlichter brauner Outdoor-Kleidung und mit einer Baseballkappe gegen die Sonne.

Entstanden ist das Foto im Sommer bei der "Three Peaks Challenge". Bei der Benefiz-Aktion werden die höchsten Berge von Schottland, England und Wales bestiegen.

Zum Foto schreiben William und Kate: "Wir sind unglaublich stolz darauf, die außergewöhnlichen Freiwilligen zu unterstützen, die unter allen Bedingungen, oft von einem Moment auf den anderen, im Einsatz sind, um anderen zu helfen, wenn diese Hilfe am dringendsten gebraucht wird. An alle Mitglieder der Bergrettungsgemeinschaft: Vielen Dank für euer unermüdliches Engagement, euren Mut und euren Einsatz."