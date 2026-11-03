i Jack Lowden gilt laut Insidern als Favorit für die Rolle des neuen James Bond. IMAGO/AFF-USA Hochspannung um Nachfolge Wird er 007? Dieser Star ist jetzt Bond-Favorit Die Suche nach dem neuen James Bond geht in die heiße Phase. Schauspieler Jack Lowden gilt als Top-Kandidat, hält sich selbst aber auffällig zurück. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer tritt in die Fußstapfen von Daniel Craig? Seit Jahren rätseln Filmfans darüber, wer künftig als James Bond im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs sein wird. Jetzt könnte die Entscheidung unmittelbar bevorstehen. Ein Name fällt dabei besonders häufig: Jack Lowden.

Der 36-jährige Schotte, bekannt aus der Erfolgsserie "Slow Horses", wird als heißer Anwärter auf die begehrte Rolle gehandelt. Doch während die Gerüchteküche brodelt, gibt sich der Schauspieler betont gelassen.

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Bond-Gerüchte: Lowden hält sich zurück

Im Gespräch mit dem Magazin "GQ" zeigte sich Lowden zwar geschmeichelt, wollte die Spekulationen aber nicht weiter befeuern. Dass er für eine der bekanntesten Filmrollen der Welt im Gespräch sei, freue ihn natürlich. Mehr wollte er dazu allerdings nicht verraten.

Für den Bond-Favoriten ist der Wirbel um seine Person ohnehin nichts Ungewöhnliches. Wer als jüngerer Schauspieler einen Anzug trage und nicht gerade einen exzentrischen Künstler verkörpere, werde früher oder später automatisch mit James Bond in Verbindung gebracht, erklärte er sinngemäß.

Hollywood-Star brachte Gerüchte ins Rollen

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte ausgerechnet Lowdens Serienkollege Gary Oldman. Der Oscarpreisträger hatte in einem Interview angedeutet, dass der nächste Bond bereits feststehen könnte. Dabei brachte er auch Lowden ins Spiel.

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Kurz darauf relativierte Oldman seine Aussagen allerdings. Er habe keine Informationen darüber, wer tatsächlich die Nachfolge von Daniel Craig antreten werde. Seinem Kollegen wünsche er den begehrten Part aber auf jeden Fall.

Drei Schauspieler kämpfen um die Rolle

Hinter den Kulissen dürfte die Suche nach dem nächsten Geheimagenten bereits weit fortgeschritten sein. Medienberichten zufolge sollen die letzten Probeaufnahmen inzwischen abgeschlossen sein. Neben Lowden zählen auch Callum Turner, bekannt aus "Masters of the Air", und Josh O'Connor aus "The Crown" zum engeren Favoritenkreis. Alle drei Schauspieler sind 36 Jahre alt.

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Die Besetzung liegt in den Händen von Casting-Direktorin Nina Gold. Besonders interessant: Sie war bereits für die Schauspielerauswahl bei "Slow Horses" verantwortlich und kennt Lowdens Arbeit daher bestens. Offiziell hält sich Amazon MGM Studios zur Bond-Nachfolge weiterhin bedeckt. Auch weitere, bisher nicht öffentlich bekannte Kandidaten sollen noch Chancen haben.