i 'Hakuna' Matata auf Wienerisch! Disney-Schamanin Rafiki erkundet Wien und macht Lust auf den Musical-Hit "Der König der Löwen" im Prater. ATG / Philipp Lipiarski Musical-Sensation in Wien Disney-Hammer! Jetzt erobert Simba den Wiener Prater Simba ist im Anmarsch! Disneys Musical-Hit "Der König der Löwen" erobert den Wiener Prater. Nun kann man sich bald die ersten Tickets sichern. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tierischer Besuch in der Bundeshauptstadt! Noch bevor Simba und seine Freunde im Wiener Prater einziehen, streifte die berühmte Affendame Rafiki durch Wien. Für Musical-Fans gibt es jetzt die nächste gute Nachricht: Der Ticketverkauf für Disneys Welterfolg "Der König der Löwen" startet!

Da staunten wohl selbst die Wiener Löwen im Tiergarten! Mitten in der City tauchte plötzlich Rafiki auf – die weise Schamanin aus Disneys Kult-Musical "Der König der Löwen". Statt durch die afrikanische Savanne ging es für sie auf Sightseeing-Tour durch die Bundeshauptstadt.

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Vom Stephansdom über den Graben und das Mozartdenkmal bis zum Maria-Theresien-Platz und Karlsplatz erkundete die berühmte Disney-Figur die Stadt. Ihr eigentliches Ziel: der Wiener Prater. Dort entsteht nämlich das neue Zuhause für Simba, Nala, Timon und Pumbaa.

Jetzt beginnt der Kampf um die besten Plätze

Fans sollten sich den Dienstag (3. November) rot im Kalender markieren. Ab 12 Uhr startet der offizielle Ticketvorverkauf für das Disney-Spektakel. Newsletter-Abonnenten dürfen sogar schon ab 10 Uhr zuschlagen.

Die günstigsten Karten gibt es ab 54,99 Euro. Buchbar sind zunächst Vorstellungen bis 31. August 2028. Bis sich der Vorhang hebt, dauert es allerdings noch ein bisschen: Die ersten Voraufführungen starten am 13. November 2027, die große Gala-Premiere steigt am 18. November 2027.

1.800 Plätze für Simba und Co.

Für den tierischen Musical-Hit wird im Prater ordentlich geklotzt. Das neue Theater im Prater bietet rund 1.800 Zuschauern Platz und gilt als größtes privat finanziertes Theaterbauprojekt Österreichs seit mehr als 100 Jahren.

Auch hinter den Kulissen geht es bereits rund: Die ersten Castings für Solisten und Ensemblemitglieder laufen an. Gesucht werden heimische und internationale Talente, die den Disney-Zauber künftig auf die Wiener Bühne bringen.

Gespielt wird an sechs Tagen pro Woche, insgesamt achtmal. Nur montags haben Simba und seine Freunde frei. Songs und Dialoge gibt es auf Deutsch.

Ein Löwe, der Millionen begeistert

Dass der König der Löwen kein gewöhnliches Musical ist, beweisen beeindruckende Zahlen: Seit der Broadway-Premiere 1997 haben weltweit mehr als 130 Millionen Menschen die Geschichte rund um Simba erlebt. Das Stück wurde in über 100 Städten und 24 Ländern aufgeführt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Mit den legendären Songs von Elton John und Tim Rice, spektakulären Kostümen und mitreißenden afrikanischen Rhythmen soll der Welterfolg nun auch Wien verzaubern.

Und wer weiß: Vielleicht heißt es im Prater bald öfter "Hakuna Matata" statt "Des is ma wurscht!"

Alle Infos: Tickets ab 54,99 Euro unter www.der-koenig-der-loewen.at. Offizieller Vorverkaufsstart ist am 3. November um 12 Uhr.