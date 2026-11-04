i Janosch lebte seit vielen Jahren auf Teneriffa. APA-Images / dpa / Roland Weihrauch Kinderbuch-Legende Trauer um Tigerente-Erfinder: Janosch ist gestorben Mit Tiger, Bär und der Tigerente begeisterte Janosch Generationen von Kindern. Jetzt ist der Autor mit 95 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 10:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa. Das bestätigte sein Tübinger Verleger Bernhard Feil der Deutschen Presse-Agentur.

Mit seinen liebevoll gezeichneten Geschichten prägte Janosch seit den 1970er-Jahren ganze Generationen, auch in Österreich. Wer kennt sie nicht, den kleinen Tiger und den kleinen Bären, die sich auf die Suche nach ihrem Traumland machen? Oder die gelb-schwarz gestreifte Tigerente auf Rädern, die bis heute in unzähligen Kinderzimmern steht?

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"Oh, wie schön ist Panama"

Sein bekanntestes Buch, "Oh, wie schön ist Panama", erschien 1978 und wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Insgesamt veröffentlichte Janosch rund 150 Bücher, die in etwa 30 Sprachen übersetzt wurden. Erwachsene kannten ihn zudem als Erfinder des grantigen Lebensberaters Wondrak, der jahrelang im "Zeit-Magazin" Fragen des Lebens beantwortete.

Dabei war seine eigene Kindheit alles andere als idyllisch. Geboren wurde er 1931 als Horst Eckert im oberschlesischen Hindenburg, dem heutigen Zabrze in Polen. Sein Vater soll gewalttätig und alkoholkrank gewesen sein. Nach dem Krieg arbeitete Janosch zunächst in einer Textilfabrik, bevor er als freier Künstler sein Glück versuchte. 1960 erschien sein erstes Kinderbuch, für das ihm ein Freund auch zu seinem Künstlernamen riet.

Die letzten Jahrzehnte seines Lebens verbrachte Janosch zurückgezogen auf der Kanareninsel Teneriffa. Dort ist er nun gestorben.