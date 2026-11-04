i John Goodman hat sich sehr verändert. imago images/Everett Collection; REUTERS/Mario Anzuoni "Körper ist kaputt" 90 Kilo weg! Hollywood-Star erkennt sich selbst nicht Er hat rund 90 Kilogramm abgenommen und ist kaum wiederzuerkennen. John Goodman (74) hat mit seiner unglaublichen Verwandlung noch immer zu kämpfen. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 06:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrzehntelang gehörte John Goodman zu den bekanntesten Schwergewichten Hollywoods. Der Schauspieler brachte zeitweise rund 180 Kilogramm auf die Waage.

Mittlerweile hat sich sein Aussehen radikal verändert. Rund 90 Kilo sind verschwunden, der einst so korpulente TV-Star ist deutlich schlanker geworden.

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Doch während seine Fans über die Verwandlung staunen, muss sich Goodman selbst erst an seinen neuen Körper gewöhnen.

"Mein Körper ist zu kaputt"

Im Podcast "Happy Sad Confused" spricht der 74-Jährige nun überraschend offen über seine Unsicherheiten. Besonders eine Szene in der HBO-Serie "The Righteous Gemstones" bereitete ihm Schwierigkeiten.

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Goodman sollte sich dafür vor der Kamera ausziehen. Doch nach seinem enormen Gewichtsverlust hatte er Bedenken: "Ich dachte, ich müsste darin nackt sein, und sagte: 'Ich weiß nicht. Mein Körper ist durch den ganzen Gewichtsverlust zu kaputt'", erzählt er.

Gemeinsam mit dem Produktionsteam fand er schließlich eine Lösung, um die Szene doch noch umzusetzen.

"Ich muss mich an mein Gesicht gewöhnen"

Nicht nur sein Körper, auch sein Gesicht fühlt sich für Goodman inzwischen ungewohnt an: "Ich versuche immer noch, mich an mein Gesicht zu gewöhnen", gesteht der Schauspieler.

Besonders verblüffend sei der Moment, wenn er sich selbst im Spiegel betrachtet: "Ich habe ein bestimmtes Bild von mir, und dann sehe ich mich an und denke: 'Oh, wow!'"

Obwohl die Veränderung längst sichtbar ist, scheint sein inneres Selbstbild noch nicht vollständig mitgezogen zu haben. Der Schauspieler betont allerdings, dass es durchaus auch Spaß mache, sich an sein neues Aussehen zu gewöhnen.

Jahrelanger Kampf mit dem Gewicht

Hinter Goodmans Gewichtsverlust steckt eine lange Geschichte. Schon früher nahm er immer wieder große Mengen ab, nur um die verlorenen Kilos anschließend erneut zuzulegen.

"Ich habe in einem Sommer 60 Pfund abgenommen und alles wieder zugenommen", erinnerte er sich kürzlich im Gespräch mit "The New Yorker". 2007 verabschiedete er sich vom Alkohol. Doch sein Essverhalten blieb zunächst problematisch. Erst durch eine langfristige Umstellung seines Lebensstils und einen medizinischen Eingriff am Magen gelang ihm schließlich die enorme Gewichtsabnahme.

Jetzt will er wieder stärker werden

Mittlerweile steht für Goodman nicht mehr das Abnehmen im Vordergrund. Stattdessen möchte er seine körperliche Kraft verbessern und an seiner Beweglichkeit arbeiten. Der Schauspieler hatte sich bei einem Sturz die Hüfte gebrochen und musste sich anschließend einer längeren Rehabilitation unterziehen.

Heute konzentriert er sich deshalb besonders auf Krafttraining, Gleichgewicht und Stabilität.

Und auch wenn sein Spiegelbild ihn noch immer überrascht, ist Goodman mit seiner Veränderung grundsätzlich zufrieden.