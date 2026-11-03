i Eike Immel (l.) ist Kandidat bei "Das große Promi-Büßen" 2026. Joyn Schock-Eklat bei Reality-Show Nach Nazi-Lied und N-Wort! TV-Star fliegt aus Show Eklat bei "Das große Promi-Büßen"! Ex-Fußballstar Eike Immel (65) sorgt mit seinen Aussagen für Entsetzen. Der Sender zieht die Reißleine. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollen die Promis bei "Das große Promi-Büßen" ihre vergangenen Fehler aufarbeiten und Reue zeigen. Doch für Ex-Nationaltorwart Eike Immel endet das Abenteuer schneller als gedacht.

Nach mehreren umstrittenen Aussagen muss der 65-Jährige die Reality-Show vorzeitig verlassen.

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Olivia Jones nimmt ihn ins Kreuzverhör

Als erster Kandidat der fünften Staffel muss Immel bei Olivia Jones zur berüchtigten "Runde der Schande" antreten. Dort wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Unter anderem geht es um nicht zurückgezahltes Geld und eine Szene aus "Promis unter Palmen".

Damals erzählte der ehemalige Fußballprofi, dass er sich mit einem Mann angefreundet habe, um dessen Frau für sich zu gewinnen. Dabei bezeichnete er die Frau mit einem abwertenden Schimpfwort.

Im Gespräch mit Olivia Jones zeigt sich Immel zunächst einsichtig. Er versichert, "sehr reuig und einsichtig" zu sein. Doch kurz darauf ist von dieser Einsicht offenbar nicht mehr viel zu spüren.

N-Wort und Deutschlandlied sorgen für Eklat

Nach dem Gespräch beschwert sich Immel im Einzelinterview darüber, dass seine Entschuldigung nicht ernst genommen werde. Dabei wertet er die Frau erneut ab und schimpft über angebliches "Gutmenschen-Getue".

Dann folgt der nächste Aufreger: Der 65-Jährige verwendet das rassistische N-Wort im Zusammenhang mit einer früheren Bezeichnung für Schokoküsse und spielt diskriminierende Beschimpfungen herunter.

Doch damit nicht genug! Auf dem Weg zurück ins Camp singt Immel auch noch die erste Strophe des Deutschlandliedes. Diese ist zwar nicht verboten, gilt aufgrund ihrer Verwendung durch die Nationalsozialisten jedoch als historisch belastet.

Sender greift durch – sofortiger Rauswurf

Für die Verantwortlichen ist damit eine Grenze überschritten. Olivia Jones verkündet dem ehemaligen Fußballstar die Konsequenzen: "Da ist unsere Haltung völlig klar: Eike, wir hätten gerne mehr von dir gesehen, aber eben nicht so was. Du musst das Camp jetzt sofort verlassen!"

Für Immel ist damit Schluss. Er muss seine Koffer packen und das Camp verlassen. Auch bei seinen Mitstreitern sorgen die Vorfälle für Entsetzen.