i Vintage-Breitling lässt trotz Stillstand die Kasse klingeln ZDF Vintage-Breitling Defekte Uhr lässt bei "Bares für Rares" Kasse klingeln Obwohl das wertvolle Erbstück plötzlich den Geist aufgibt, liefern sich die Händler ein hitziges Bietergefecht. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Bares für Rares" wird am Dienstag (3. November) ein besonderes Familienerbstück zum Verkauf angeboten. Daniel aus Wuppertal bringt gemeinsam mit Melanie eine alte Breitling-Uhr mit, die bereits seit drei Generationen im Familienbesitz ist.

Ursprünglich gehörte das Schmuckstück seinem Großvater, später ging es an seinen Vater über. Nun soll die Luxusuhr einen neuen Besitzer finden. Der Grund: Den beiden ist das Zifferblatt schlichtweg zu klein.

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Plötzlich bleibt die Luxusuhr stehen

Experte Sven Deutschmanek (50) nimmt das gute Stück genauer unter die Lupe. Dabei stellt sich heraus, dass die Breitling Premier aus den Jahren 1953 oder 1954 stammt. Gerade kleinere Vintage-Uhren seien derzeit wieder besonders gefragt.

Doch mitten in der Begutachtung kommt es zum Schreckmoment: Die Uhr bleibt plötzlich stehen! Erst durch einen kleinen Impuls beginnt das Uhrwerk wieder zu laufen. Eine kostspielige Überholung dürfte damit unumgänglich sein.

Trotz des Defekts hat das Erbstück einiges zu bieten. Das Zifferblatt und die Zeiger sind vergleichsweise gut erhalten. Allerdings fehlen sowohl die Originalverpackung als auch die ursprüngliche Schließe.

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Händler liefern sich Bietergefecht

Daniel und Melanie wünschen sich stolze 2.000 Euro für ihre Uhr. Und tatsächlich: Der Experte schätzt den Wert trotz des Defekts auf 1.500 bis 2.000 Euro.

Im Händlerraum geht es zunächst verhalten los. Die Gebote starten bei gerade einmal 500 Euro, steigen dann aber rasch auf 1.100 Euro. Als die Händler vom Wunschpreis erfahren, nimmt das Bietergefecht noch einmal richtig Fahrt auf.

Schließlich sichert sich Händlerin Susanne Steiger (44) die Breitling für satte 1.900 Euro. Damit bekommen die Verkäufer beinahe ihren gesamten Wunschbetrag – und das, obwohl ihre alte Luxusuhr während der Expertise plötzlich stehen geblieben war.