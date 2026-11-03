i Zarbex hat was interessantes vor. APA-Images / dpa / Georg Wendt Verrücktes Experiment Wegen GTA 6 – Zarbex will tagelang nicht duschen Der Streamer will mehrere Tage am Stück zocken, live senden und dabei offenbar sogar aufs Duschen verzichten. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn ein neues Videospiel erscheint, nehmen sich manche Fans extra Urlaub. Andere verbringen ein ganzes Wochenende vor dem Bildschirm. Twitch-Star Zarbex möchte beim Start von "Grand Theft Auto 6" allerdings noch einen Schritt weitergehen.

Der deutsche Streamer plant ein eigenes Event in seiner Halle – und hat sich dafür ein besonders intensives Programm vorgenommen. "Ich werde ein kleines eigenes Event für uns hosten aus meiner Halle", kündigt er in einem Video auf seinem YouTube-Kanal an.

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Doch das ist noch längst nicht alles.

Vier Tage ohne Dusche?

Für seinen Gaming-Marathon hat Zarbex offenbar nicht vor, viele Pausen einzulegen. "Ich werde drei, vier Tage am Stück live sein, ohne duschen", erklärt er seinen Zuschauern.

Richtig gelesen: Bis zu vier Tage lang soll durchgezockt werden.

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Dass das nicht unbedingt angenehm für die Nase werden könnte, ist dem Streamer selbst bewusst: "Chat, die Halle wird so stinken."

Immerhin scheint er auf das mögliche Geruchsproblem vorbereitet zu sein – zumindest gedanklich.

Palmen sollen für GTA-Feeling sorgen

Für das große Event möchte Zarbex seine Halle auch optisch verwandeln. Wie er erzählt, arbeitet er mit einem Gartencenter zusammen, das Palmen für die Location bereitstellen soll. Damit könnte die Halle passend zur tropischen Spielwelt von GTA 6 dekoriert werden. "Wir werden richtig abfeuern", verspricht der Twitch-Star.

Und auch spielerisch hat er einiges vor.

Zarbex möchte möglichst jeden Winkel der virtuellen Welt erkunden und versuchen, alle Erfolge für die begehrte Platin-Trophäe freizuschalten.

"GTA 6 wird Beziehungen beenden"

Wie groß seine Vorfreude auf das Spiel ist, zeigt sich auch an seinen ziemlich wilden Prognosen. "GTA 6 wird Beziehungen beenden", behauptet Zarbex scherzhaft.

Seine Begründung: Frauen könnten auf die Spielfigur Lucia eifersüchtig werden. Außerdem glaubt der Streamer, dass der Release für zahlreiche Krankmeldungen sorgen könnte. Das Spiel werde "gelbe Scheine drucken, weil die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen", scherzt er.

Ob Zarbex seinen Plan mit den drei bis vier Tagen Dauerstream tatsächlich umsetzt, bleibt abzuwarten. Einen konkreten Termin für sein Hallen-Event hat er in dem Video noch nicht genannt.