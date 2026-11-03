i Cathy Hummels IMAGO/Sven Simon "Ein schlechter Scherz" Kreditkarten-Schock! Cathy Hummels um 40.000 € betrogen Böser Schock für Cathy Hummels! Die Moderatorin wurde offenbar Opfer eines dreisten Kreditkartenbetrugs. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Cathy Hummels (38) gab es beim Blick auf ihre Kreditkartenabrechnung eine böse Überraschung. Die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels (37) entdeckte plötzlich zahlreiche Flugbuchungen, von denen sie selbst nichts wusste.

Insgesamt sollen 40 Flüge über ihre Kreditkarte bezahlt worden sein. Der Schaden beläuft sich laut ihren Angaben auf unglaubliche 40.000 Euro.

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Beckenbauer-Sohn taucht auf Rechnung auf

Besonders eine Buchung machte die Moderatorin stutzig. Auf ihrer American-Express-Abrechnung fand sie einen Flug nach Chicago um stolze 7.146,28 Euro. Als Name war ausgerechnet Joel Maximilian Beckenbauer (26), der Sohn der verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer, angegeben.

"Ich dachte, dass das ein schlechter Scherz ist, den sich jemand da gemacht hat. Joel Beckenbauer fliegt Erste Klasse auf meine Kosten?", erklärte die 38-Jährige gegenüber "Bild".

Ob der Sohn des Fußball-Kaisers tatsächlich etwas mit der Buchung zu tun hat, ist unklar. Eine öffentliche Stellungnahme von ihm gab es zunächst nicht.

Cathy Hummels ist außer sich

Nachdem Hummels den mutmaßlichen Betrug bemerkt hatte, meldete sie die verdächtigen Abbuchungen umgehend. Doch statt einer schnellen Lösung folgte der nächste Ärger. Laut der Moderatorin meldete sich sogar die Mahnabteilung bei ihr und wollte wissen, warum sie ihre Rechnung nicht bezahlt habe.

"Da habe ich gefragt: Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Es handelt sich hier um hochkarätigen Betrug, und ich bin das Opfer", schilderte sie empört. Besonders ärgerlich für die 38-Jährige: Die Buchungen wurden offenbar über ihre Platinum-Kreditkarte abgewickelt, die eigentlich über umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen verfügt.

Mittlerweile soll die Karte gesperrt worden sein. Die fragwürdigen Abbuchungen werden nun überprüft. Wer tatsächlich hinter dem mutmaßlichen Betrug steckt, ist bislang nicht bekannt.