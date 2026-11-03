Kreditkarten-Schock! Cathy Hummels um 40.000 € betrogen

Für Cathy Hummels (38) gab es beim Blick auf ihre Kreditkartenabrechnung eine böse Überraschung. Die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels (37) entdeckte plötzlich zahlreiche Flugbuchungen, von denen sie selbst nichts wusste.
Insgesamt sollen 40 Flüge über ihre Kreditkarte bezahlt worden sein. Der Schaden beläuft sich laut ihren Angaben auf unglaubliche 40.000 Euro.
Besonders eine Buchung machte die Moderatorin stutzig. Auf ihrer American-Express-Abrechnung fand sie einen Flug nach Chicago um stolze 7.146,28 Euro. Als Name war ausgerechnet Joel Maximilian Beckenbauer (26), der Sohn der verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer, angegeben.
"Ich dachte, dass das ein schlechter Scherz ist, den sich jemand da gemacht hat. Joel Beckenbauer fliegt Erste Klasse auf meine Kosten?", erklärte die 38-Jährige gegenüber "Bild".
Ob der Sohn des Fußball-Kaisers tatsächlich etwas mit der Buchung zu tun hat, ist unklar. Eine öffentliche Stellungnahme von ihm gab es zunächst nicht.
Nachdem Hummels den mutmaßlichen Betrug bemerkt hatte, meldete sie die verdächtigen Abbuchungen umgehend. Doch statt einer schnellen Lösung folgte der nächste Ärger. Laut der Moderatorin meldete sich sogar die Mahnabteilung bei ihr und wollte wissen, warum sie ihre Rechnung nicht bezahlt habe.
"Da habe ich gefragt: Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Es handelt sich hier um hochkarätigen Betrug, und ich bin das Opfer", schilderte sie empört. Besonders ärgerlich für die 38-Jährige: Die Buchungen wurden offenbar über ihre Platinum-Kreditkarte abgewickelt, die eigentlich über umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen verfügt.
Mittlerweile soll die Karte gesperrt worden sein. Die fragwürdigen Abbuchungen werden nun überprüft. Wer tatsächlich hinter dem mutmaßlichen Betrug steckt, ist bislang nicht bekannt.