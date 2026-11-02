So sexy können Omas sein! Hunziker tanzt in Dessous

Michelle Hunziker weiß auch mit 49 Jahren noch ganz genau, wie sie das Publikum unterhält. Bei der Jubiläumsshow "Zelig" legte die Schweizerin gemeinsam mit Ale und Franz einen schwungvollen Burlesque-Auftritt hin. Mit Glitzer-Dessous und Federboa wurde gesungen, getanzt und gescherzt. Ihre Fans waren begeistert: "Du bist die schönste Frau der Welt", "Danke für alles!" und "Sie ist so sympathisch", lauteten einige Kommentare auf Instagram.
Ein Follower witzelte: "Ich hatte Omas anders in Erinnerung" – schließlich ist Hunziker seit 2023 stolze Großmutter. Ihr Enkel Cesare ist der Sohn ihrer ältesten Tochter Aurora Ramazzotti (29).
Drei Jahrzehnte im Showgeschäft hat Hunziker einiges erlebt. Nach ersten Fernsehauftritten 1994 schaffte sie 1997 mit "Colpo di fulmine" den Durchbruch. Ab 2000 moderierte sie gemeinsam mit Claudio Bisio "Zelig", später folgten Publikumserfolge wie "Striscia la notizia" und "Paperissima".
Bevor sie natürlich auch im deutschsprachigen TV zum großen Namen wurde und mit Shows wie "DSDS" oder "Wetten, dass..?!" die Zuseher anlockte.
Im Oktober 2026 stand sie nach zwölf Jahren erstmals wieder als Gastgeberin bei "Zelig" vor der Kamera. Auf Instagram ließ sie ihre Freude über das Wiedersehen erkennen: Besonders das gemeinsame Improvisieren und Lachen mit den Komikern habe sie genossen.
Auch Ale und Franz bedankten sie sich herzlich, wie "20 Minuten" weiter berichtet. Die Rückkehr habe sich vom ersten Moment an vertraut angefühlt.