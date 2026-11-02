i Neuhauser spricht über Österreich. ORF "Tatort"-Star offen im ORF Österreich verliert "DNA" – Neuhauser schlägt Alarm Grant, Schmäh und bissiger Humor: Adele Neuhauser findet, dass Österreich ein Stück seiner besonderen Mentalität langsam verliert. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 19:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich ohne Grant, Schmäh und bissigen Wortwitz? Für Adele Neuhauser scheint genau das zunehmend Realität zu werden. Im ORF-Podcast "DAS GESPRÄCH Schnabl &" mit Susanna Schnabl sprach die "Tatort"-Darstellerin gemeinsam mit Harald Krassnitzer über den typisch österreichischen Humor und darüber, wie sehr sich dieser verändert.

Schnabl brachte dabei jene Eigenschaften ins Spiel, die auch den Wiener "Tatort" über Jahre geprägt haben: "Der Grant, der Schmäh, diese liebevolle Kauzigkeit." Neuhauser sieht darin mehr als bloße Klischees.

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Für sie steckt der typische österreichische Umgang mit schwierigen Situationen tief in der Mentalität: "Ich glaube, dass die österreichische DNA in uns allen drin ist." Doch genau diese Eigenheit scheint langsam zu verschwinden. Der Humor, mit dem man unangenehme oder bedrohliche Situationen entschärft, verändere sich zunehmend. Besonders die frühere Mischung aus Wortwitz, Zynismus und sprachlicher Raffinesse vermisst die Schauspielerin inzwischen immer mehr.

"Ich glaub, dass man die gar nicht mehr kennt"

Besonders die große Tradition des scharfzüngigen, beinahe bösartigen Schmähs sieht Neuhauser immer mehr schwinden. Als Beispiele nennt sie unter anderem Karl Farkas und André Heller, die das noch drauf hatten. "Ich glaub, dass man die gar nicht mehr kennt", sagt sie mit Blick auf die jüngere Generation, die einen ganz anderen Zugang habe.

Auch Krassnitzer erkennt Schwierigkeiten im Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen. Viele würden lieber in Erinnerungen schwelgen, anstatt sich mit der Zukunft und den aktuellen Entwicklungen auseinanderzusetzen. "Und das ist glaube ich etwas, was wir grade sehr stark spüren. Da wird der Schmäh glaub ich, auch nicht mehr rund", meint der Schauspieler.

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Manchmal werde der Humor inzwischen hart oder zynisch, manchmal fehle überhaupt eine passende Antwort. Die beiden sprechen auch darüber, welche Verantwortung Kunst und Kultur dabei tragen.

Filme und Serien sollten nicht bloß die dunklen Seiten unterschiedlicher Lebenswelten zeigen, sondern ebenso deren schöne Momente. Neuhauser findet: "Etwas zu zeigen und das heißt jetzt nicht nur das Negative zu zeigen, sondern auch die Schönheit. Das ist etwas, wonach ich sehr strebe, nach der Schönheit. Ich suche sie."