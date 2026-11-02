i ATV-Star Geri: Neue Details zur brutalen Horror-Nacht Instagram "Das war so schlimm" Nach Prügelattacke! ATV-Star schildert Horror-Nacht Nach einer brutalen Prügelattacke musste "Forsthaus Rampensau"-Star Geri reanimiert werden. Gegenüber "Heute" erzählt er nun, was passiert ist. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst das überraschende Liebes-Aus, dann der Kampf ums Überleben! Für "Forsthaus Rampensau"-Star Geri (27) waren die vergangenen Tage alles andere als einfach.

Nachdem seine Freundin Lisa (28) unter Tränen die Trennung bekannt gegeben hatte, wurde der Reality-Star am Wochenende Opfer einer brutalen Attacke. Nun spricht er gegenüber "Heute" erstmals über die dramatischen Ereignisse.

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Brutaler Angriff mitten in Salzburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war der Rapper gemeinsam mit einem Freund in Salzburg unterwegs. Dort lebt der 27-Jährige mittlerweile nach der Trennung von Lisa. Doch der gemeinsame Abend nahm eine schreckliche Wendung.

Wie Geri schildert, wurden die beiden plötzlich von mehreren Männern angegriffen. Als sein Freund um Hilfe schrie, wollte sich der ATV-Star gerade umdrehen. Doch da war es bereits zu spät: Einer der Angreifer verpasste ihm einen heftigen Kopfstoß.

Trotz des Angriffs gelang es den beiden, zu flüchten. "Voller Adrenalin" seien sie bis zur Polizeiinspektion am Salzburger Rathausplatz gelaufen, erzählt Geri.

Kollaps auf der Polizeiwache

Noch auf der Polizeistation soll der 27-Jährige nach eigenen Angaben einen Herzstillstand erlitten haben und soll reanimiert worden sein. Wie er verrät, ist er bereits gesundheitlich vorbelastet. "Ich habe einen Herzklappenfehler", erklärt der ATV-Star. Zudem habe er eine Herzpumpe.

"Das war so schlimm", erinnert er sich. Die dramatische Nacht hat bei ihm tiefe Spuren hinterlassen. Im Krankenhaus wurde schließlich auch ein CT seines Kopfes durchgeführt. Mittlerweile geht es ihm körperlich wieder besser.

Zweite Person attackiert

Doch dem nicht genug: Eine weitere Person soll von Unbekannten attackiert worden sein. Auf Anfrage von "Heute" erklärt die Salzburger Polizei, dass am Sonntag kurz nach 2 Uhr eine Person auf einer Polizeiinspektion eine Körperverletzung anzeigte.

ATV-Star Geri erstattete zur selben Zeit ebenfalls Anzeige und gab an, geschlagen worden zu sein. Außerdem äußerte er, Herzprobleme zu haben. Die Rettung brachte den Mann ins Uniklinikum, wo sich mittlerweile herausstellte, dass es sich um keinen Herzinfarkt, sondern um ein anderes medizinisches Problem gehandelt hatte, erklärt die Polizei.

Auch Trennung macht ihm zu schaffen

Die genauen Verletzungsfolgen sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Gegen den unbekannten Täter wird Anzeige erstattet.

Nach den dramatischen Ereignissen möchte sich Geri nun vor allem auf seine Gesundheit konzentrieren. Auch psychisch müsse er das Erlebte erst einmal verarbeiten.

Unterstützung von seiner Ex-Freundin bekommt er derzeit offenbar nicht. Wie der Musiker gegenüber "Heute" bestätigt, hat Lisa nach dem Vorfall keinen Kontakt zu ihm aufgenommen. Zwischen den beiden herrsche mittlerweile völlige Funkstille.