i Ariel stellt Daniel zur Rede. 3sat Läster-Attacke "Pack deine Koffer!" Bachelorette wirft Daniel raus Bei der Schweizer "Bachelorette" fliegen die Fetzen! Ein österreichischer Kandidat legt sich mit Ariel an und muss dafür bittere Konsequenzen ziehen. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Schweizer "Bachelorette" geht es ordentlich zur Sache! Ariel ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Auch in ihrer eigenen Dating-Show lässt sich die Reality-Bekanntheit nichts gefallen. Das bekommt jetzt ausgerechnet ein Österreicher zu spüren.

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Austro-Boy lästert über Konkurrenz

Als Ariel die Männer in der Villa heimlich beobachtet, bekommt sie so einiges zu hören. Besonders der österreichische Kandidat Daniel Fischer fällt dabei mit seinen Aussagen auf.

Im Gespräch mit seinem Bruder Elias zeigt sich Daniel nach dem Einzug von vier neuen Kandidaten ziemlich selbstbewusst. "Da ist keine Konkurrenz dabei", stellt er klar. Auch die restlichen Männer scheinen ihm keine Sorgen zu bereiten: "Viele liebe Jungs, aber kein richtiger Mann für eine Ariel."

Für ihn sei die Partnersuche bisher ein Kinderspiel. Dabei prahlt er vor seinem Bruder auch noch mit seinen Flirtkünsten. "Sobald ich mit ihr ein, zwei Gespräche hatte, habe ich ihr bereits die Augen verdreht. Du kennst mich, wie gut ich mit Frauen reden kann und sagen kann, was sie hören wollen."

Ariel, die das Gespräch heimlich mitverfolgt, kann darüber nur lachen. Die arroganten Aussagen des selbst ernannten Charmeurs kommen bei ihr überhaupt nicht gut an.

Ariel beobachtete die Kandidaten 3sat

"Pack deine Koffer!"

Am Abend folgt die große Abrechnung! Vor versammelter Mannschaft enthüllt die Bachelorette, dass sie die Männer den ganzen Tag heimlich beobachtet hat. Besonders Daniel bekommt sein Fett weg.

Ohne lange zu zögern, macht Ariel kurzen Prozess: "Daniel, pack deine Koffer, der Flughafen ist nicht weit. Gute Heimreise!"

Der Österreicher kann es kaum fassen. Zunächst scheint er gar nicht zu begreifen, dass er tatsächlich aus der Show geworfen wurde. "Ich bin sehr geschockt", gesteht er. Daniel möchte noch einmal mit Ariel sprechen und sie umstimmen. Doch die Bachelorette bleibt hart. Für sie ist die Sache erledigt, ein weiteres Gespräch gibt es nicht.

Zwillingsbruder bleibt zurück

Besonders bitter ist der Rauswurf für seinen Zwillingsbruder Elias. Die beiden Österreicher waren als erstes Brüder-Duo in die Schweizer Dating-Show eingezogen. Nun muss Elias ohne Daniel um das Herz der Bachelorette kämpfen.

Die Entscheidung kann er allerdings nachvollziehen. Trotzdem trifft ihn der Abschied schwer: "Schade für meinen Bruder. Ich habe meine engste Bezugsperson verloren. Es ist, wie es ist."