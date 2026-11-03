i Nico und Laura in "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" RTL Trotz negativem Test in Show Nach "Frauen können nichts"-Satz: Legat-Sohn wird Vater Damit hat wohl niemand gerechnet! Beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" platzt eine echte Baby-Bombe. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 11:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im "Sommerhaus der Stars" flogen ordentlich die Fetzen. Doch beim großen Wiedersehen mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) stehen nicht nur alte Streitereien im Mittelpunkt. Ein Paar überrascht mit süßen Baby-News!

Ausgerechnet Nico Legat, der zuletzt mit frauenfeindlichen Aussagen für einen Eklat sorgte, wird Papa. Mit Partnerin Laura Parrinello (26) erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind. Besonders überraschend: Die beiden waren bereits während der Dreharbeiten zu dritt unterwegs, ohne es zu wissen.

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Schwangerschaftstest war negativ

"Wir waren schon im Sommerhaus schwanger, nur nicht so weit, dass der Test positiv angezeigt hat", verrät Laura beim Wiedersehen. Obwohl ein Schwangerschaftstest während der Show negativ ausgefallen war, trug die 26-Jährige ihr Baby damals bereits unter dem Herzen.

Auch innerhalb der Familie gibt es Grund zur Freude. Der Streit zwischen Laura und Nicos Vater Thorsten Legat (57) ist mittlerweile beigelegt. "Die Freude auf sein Enkelkind ist sehr, sehr krass", erzählt Nico.

Laura ging es im Sommerhaus nicht gut. Trotz eines negativen Schwangerschaftstests, den sie noch vor Ort gemacht hatte, war sie schwanger. RTL

Nico sorgte für Sexismus-Eklat

Erst kürzlich hatte Nico mit seinen Aussagen im "Sommerhaus" für ordentlich Wirbel gesorgt. Bei einem Spiel musste der 28-Jährige mit verbundenen Augen Auto fahren, während Freundin Laura ihm den Weg ansagte. Doch das brachte den Reality-Star völlig auf die Palme.

"Frauen im Auto. Navigieren: Ihr könnt nichts. Geht alle hinter den Herd", schrie er nach nicht einmal zwei Minuten. Doch damit nicht genug: "Ihr könnt nichts, ihr Frauen. Ihr könnt alle nichts außer kochen und blöde Scheiße labern", wetterte er vor der versammelten Gruppe weiter. Einsicht zeigte der Legat-Sohn auch nach dem Spiel nicht.

2027 wollen Nico und Laura vor den Traualtar treten. Die 26-Jährige möchte dann auch den Nachnamen ihres Partners annehmen.

Fremdgeh-Drama um Nico Legat

Doch nicht immer lief es bei den beiden so harmonisch. In der RTL-Show "Prominent verwandt", die ab 10. November auf RTL+ zu sehen ist, hatte Nico Sex mit Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner.

Laura nimmt die Sache allerdings gelassen. "Zu diesem Zeitpunkt waren wir noch nicht offiziell in einer Beziehung", erklärt sie. Anya selbst hatte sich bereits im September wenig begeistert über die Babygerüchte gezeigt. Gegenüber dem "Berliner Kurier" teilte sie damals heftig gegen Nico aus.

Trennung und Liebes-Comeback

Während Nico und Laura im Babyglück schweben, ist bei einem anderen "Sommerhaus"-Paar alles aus. Anna Lisson (26) und Tano Milingi (25) haben sich getrennt. Beide seien in der Beziehung unglücklich gewesen und hätten unterschiedliche Vorstellungen von ihrer gemeinsamen Zukunft gehabt.

Bei Hati Suarez (26) und Alexander Molz (30) könnte es hingegen doch noch ein Happy End geben. Die beiden hatten sich bereits während der Show getrennt.

Alex hat mittlerweile eine Therapie begonnen, um an sich zu arbeiten. Und tatsächlich: Ein Liebes-Comeback schließen die beiden nicht aus. Wieder zusammen sind sie bislang allerdings nicht.