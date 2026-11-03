i Trymacs trifft der Verlust schwer. Twitch "Er war so jung" "Brutal erschütternd" – Trymacs trauert um Freund Der Tod von SkylineTV hat die Twitch-Szene schwer getroffen. Jetzt zeigen Worte von Trymacs, wie sehr der Verlust seine Wegbegleiter beschäftigt. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der plötzliche Tod von Adam Wolke hat zahlreiche bekannte Streamer erschüttert. Der als SkylineTV bekannte Content Creator starb im Oktober nach einer schweren Hirnblutung infolge eines geplatzten Hirnaneurysmas.

Neben Knossi und Zarbex äußerte sich jetzt auch Twitch-Star Trymacs zu dem Verlust. In seinem Stream sprach der 32-Jährige von "brutal erschütternden Neuigkeiten".

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"Das sah da schon nicht gut aus"

Besonders bedrückend: Trymacs wusste nach eigener Aussage bereits vor der öffentlichen Todesnachricht, dass es um den Gesundheitszustand seines Wegbegleiters schlecht stand. "Aber das sah da schon nicht gut aus", erinnert er sich.

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Dennoch traf ihn die Nachricht vom Tod des Streamers schwer. Immer wieder bezeichnet Trymacs die Situation als "brutal". Auch das junge Alter des Verstorbenen beschäftigt ihn.

"Das ist brutal, vor allem war er auch so jung", erklärt er.

Gemeinsame Touren bleiben in Erinnerung

Trymacs erinnert sich in seinem Stream auch an die gemeinsamen Erlebnisse. Immer wieder seien sie zusammen unterwegs gewesen. Besonders die Touren, bei denen Adam dabei war, sind ihm offenbar in Erinnerung geblieben.

Doch nicht nur die privaten Momente bleiben.

Trymacs würdigt auch die außergewöhnliche Leidenschaft, mit der sein Wegbegleiter seine Arbeit betrieb. Für Adam sei Streaming nicht einfach nur ein Job gewesen. Er habe darin vielmehr seine Berufung gefunden.

Er sei mit Begeisterung bei der Sache gewesen und habe sich gerne mit anderen Menschen über seine Arbeit ausgetauscht.

"Auf ein Level gebracht wie kein anderer"

Besonders deutlich wird Trymacs, als er über Adams berufliche Leistungen spricht. Der Verstorbene habe die Arbeit in seinem Bereich "auf ein Level gebracht wie kein anderer".

Ein großes Kompliment für einen Mann, der als einer der frühen Pioniere des mobilen Livestreamings in Deutschland galt.

Adam Wolke machte sich bereits vor vielen Jahren mit aufwendigen Übertragungen aus dem echten Leben einen Namen und arbeitete später mit zahlreichen bekannten Streaming-Persönlichkeiten zusammen.