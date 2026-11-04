i Helene Fischer ist erstmals auf einem Festival zu sehen. APA Images Wie ist das passiert? Podolski schnappt sich Helene! Schlager-Star überrascht Damit hat wohl kaum jemand gerechnet! Schlagerkönigin Helene Fischer (42) wird 2027 erstmals bei einem klassischen Musikfestival auftreten. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 05:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise kennt man Helene Fischer von ihren spektakulären Solokonzerten, riesigen Arenen und aufwendig inszenierten Bühnenshows.

Doch im kommenden Jahr wagt Deutschlands erfolgreichste Schlagersängerin einen für sie ungewöhnlichen Schritt.

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Statt ausschließlich ihr eigenes Publikum zu begeistern, wird sie erstmals bei einem großen Musikfestival auftreten – und das mit einem Line-up, das unterschiedlicher kaum sein könnte.

Podolski erfüllt sich einen Traum

Die Rede ist vom "Glücksgefühle"-Festival auf dem Hockenheimring, das vom 2. bis 5. September 2027 seine fünfte Ausgabe feiert.

Helene Fischer – ihre außergewöhnlichsten Bühnen-Outfits i ?

Veranstaltet wird das Musikereignis von Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski und Musikmanager Markus Krampe. Und für Podolski ist die Verpflichtung von Helene Fischer offenbar ein ganz besonderer Erfolg.

Gegenüber "Bild" verrät der 41-Jährige, dass er sich den Auftritt der Sängerin schon seit Jahren gewünscht habe. "Ich freue mich sehr, dass mein lang gehegter Wunsch und Traum, dass Helene Fischer bei unserem fünften Glücksgefühle-Festival auftritt, jetzt in Erfüllung geht", schwärmt er.

Er sei überzeugt, dass sich die Sängerin bei seinem Festival wohlfühlen werde.

Helene und Dieter Bohlen am selben Tag

Besonders überraschend ist allerdings, wer neben Helene Fischer noch auf dem Programm steht: Auch Dieter Bohlen wird beim Festival auftreten. Der "Poptitan" soll ebenso wie Fischer am Freitag, dem 3. September, auf der Bühne stehen.

Für Veranstalter Markus Krampe ist die Verpflichtung des 72-Jährigen ebenfalls ein persönlicher Erfolg. Er und Bohlen seien seit vielen Jahren befreundet, erklärt der Musikmanager.

Doch damit ist die prominente Gästeliste noch lange nicht vollständig.

44 Stars stehen auf dem Programm

Insgesamt haben die Veranstalter bereits 44 Acts für das Festival angekündigt.

Neben Helene Fischer und Dieter Bohlen sind unter anderem Rita Ora, Jason Derulo, Anastacia, Shaggy, Sarah Connor, Nico Santos, Kontra K, Jan Delay, DJ Ötzi, Mia Julia und die Vengaboys dabei.

Damit treffen Schlager, Pop, Rap, Dance und Partymusik aufeinander. Helene soll am Freitag, dem 3. September, auf der Hauptbühne stehen und ein rund 90-minütiges Konzert geben.

Tickets für das Festival sind bereits erhältlich.

Zuvor erscheint noch ein neues Album

Für Helene Fischer steht allerdings schon vorher ein weiterer Höhepunkt an.

Am 4. Dezember 2026 veröffentlicht die Sängerin ihr neues Album "Wir". Und auch die große "Helene Fischer Show" kehrt heuer wieder ins Fernsehen zurück. Ausgestrahlt wird sie am 25. Dezember im ZDF.

Die Sängerin hat also einiges vor.