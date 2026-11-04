i Til Schweiger blickt heute mit "innerer Ruhe" auf sein Leben. APA-Images / dpa / Christian Charisius "Kontrolle verloren" Til Schweiger trinkt seit Februar keinen Alkohol mehr Im Interview spricht Til Schweiger offen über Sucht, Therapie und seinen Ausraster am Set, und über die neue Frau an seiner Seite. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ehrliche Worte von Til Schweiger (62): Der Schauspieler und Regisseur hat dem Alkohol den Rücken gekehrt. Seit Februar trinkt er keinen Tropfen mehr, verrät er im neuen "Playboy". Dort spricht er auch offen über seine Therapie, alte Fehler und erstmals über "meine Freundin".

Mit dem Alkohol hörte Schweiger nach eigenen Worten "von einem auf den anderen Tag ganz auf". Rückblickend sagt er: "Ich habe die Kontrolle mehr als einmal verloren und mehr als einmal zu viel. Ich wusste, ich muss das ändern." Er wisse inzwischen: "Von meiner Persönlichkeit her bin ich sicher eine Suchtperson."

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"Wäre wahrscheinlich nicht passiert"

Auch mit den Vorwürfen von 2023 setzt er sich auseinander. Damals waren schwere Anschuldigungen über sein Verhalten beim Dreh zu "Manta Manta – Zwoter Teil" bekannt geworden.

Dass er einem Line Producer am Set eine Ohrfeige gab, bestätigt Schweiger erneut, er habe sich aber noch am selben Tag entschuldigt. Heute sieht er den Vorfall anders: "Wenn ich die Therapie früher gemacht hätte, wäre dieser Ausraster am Set wahrscheinlich nicht passiert."

Geholfen hat ihm dabei offenbar auch die Liebe. Im Interview spricht Schweiger ganz selbstverständlich über seine neue Freundin, die laut früheren Medienberichten oft bei ihm auf Mallorca ist. Sie scheint ihm geholfen zu haben, sein Leben mit anderen Augen zu sehen.

Heute ist er nach eigenen Worten "in einem Stadium von innerer Ruhe, in der ich mein ganzes Leben nicht war".