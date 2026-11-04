i Lola Weippert Instagram "Alles leichter und bunter" Nach zwei Wochen Funkstille: Lola zeigt sich nackt Nach einer zweiwöchigen Social-Media-Pause ist Lola Weippert wieder da. Die Moderatorin überrascht ihre Fans mit freizügigen Urlaubsfotos. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Wochen lang war es ruhig um Lola Weippert (30). Die Moderatorin hatte sich bewusst aus den sozialen Medien zurückgezogen, ihr Handy beiseitegelegt und sich eine Auszeit auf Ibiza gegönnt. Jetzt meldet sie sich auf Instagram zurück – und das ziemlich freizügig!

Mit gleich mehreren hüllenlosen Urlaubsschnappschüssen sorgt die 30-Jährige für Aufsehen. Doch hinter den Bildern steckt mehr als nur ein entspannter Inselurlaub.

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Lola spricht über ihre Sinnkrise

Die vergangenen Wochen waren für die Moderatorin alles andere als einfach. Eigentlich wollte sie auf ihrem Bauernhof in Brandenburg zur Ruhe kommen und dem hektischen Alltag entfliehen. Doch stattdessen geriet sie in eine persönliche Krise.

"Das Alleinsein, die Stille, die Dunkelheit und das große Haus haben eher Gegensätzliches bewirkt und ich habe plötzlich alles hinterfragt", gesteht sie auf Instagram.

Kurzerhand packte sie ihre Koffer und flog nach Ibiza. Dort verzichtete sie zwei Wochen lang auf Social Media, berufliche Verpflichtungen und den üblichen Terminstress. "Von meiner Sinnkrise alleine auf meinem Bauernhof zu einem Spontantrip nach Ibiza und plötzlich fühlt sich alles wieder so viel leichter und bunter an", schwärmt sie.

Sorge um ihre Gesundheit

Die Auszeit scheint der 30-Jährigen gutgetan zu haben. Endlich konnte sie ausschlafen, spontan in den Tag hineinleben und ihrem Körper die dringend benötigte Erholung gönnen.

Doch neben ihrer persönlichen Krise beschäftigt Lola derzeit auch eine ernste gesundheitliche Sorge. Erst im Oktober wurde bei der Moderatorin ein neuer Tumor in der Brust entdeckt. Nach ihrer Rückkehr von Ibiza steht deshalb ein wichtiger Kontrolltermin an. Ein Untersuchungsergebnis ist bislang nicht bekannt.