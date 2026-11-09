i Robert Pattinson und Kristen Stewart wurden als Leiwand-Liebespaar in den "Twilight"-Filmen berühmt. Nun werden die beiden Schauspieler für eine animierte Netflix-Serie durch Newcomer ersetzt. IMAGO/Capital Pictures Vampir-Liebe "Twilight" kommt zurück – mit zwei neuen Stars Netflix lässt die Vampir-Romanze "Twilight" wieder aufleben. Jetzt sollen die neuen Stimmen von Edward und Bella feststehen. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Liebesgeschichte zwischen Vampir Edward Cullen und Bella Swan hat Millionen Fans begeistert. Fast 20 Jahre nach dem ersten "Twilight"-Kinofilm will Netflix den Kult neu entfachen. Für die geplante Animations-Serie "Twilight: Midnight Sun" sollen nun auch die beiden Hauptdarsteller gefunden worden sein.

Wie das Branchenportal "Knight Edge Media" berichtet, soll Julian Grey als Nachfolger von Robert Pattinson künftig Vampir Edward Cullen seine Stimme leihen. Bella Swan wird demnach von Sadie Stanley gesprochen, die damals von Kristen Stewart verkörpert wurde. Eine offizielle Bestätigung von Netflix steht noch aus.

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Diesmal geht’s um Edward

Ganz unbekannt sind die beiden Nachwuchsstars nicht. Grey war bereits in "Matrix Resurrections" und "Fear The Walking Dead" zu sehen. Stanley machte unter anderem mit "Kim Possible", "Cruel Summer" und "Karate Kid: Legends" auf sich aufmerksam. Die neue Serie soll allerdings keine gewöhnliche Neuauflage der bekannten Filme werden. Stattdessen gibt es einen entscheidenden Perspektivenwechsel: Diesmal steht Edward im Mittelpunkt.

Als Vorlage dient Stephenie Meyers Roman "Biss zur Mitternachtssonne" aus dem Jahr 2020. Darin wird die berühmte Liebesgeschichte nicht aus Bellas, sondern aus Edwards Sicht erzählt. Fans erfahren dadurch, was im Kopf des Vampirs vorgeht, während er sich in die menschliche Schülerin verliebt.

Netflix plant bereits zwei Staffeln

Obwohl noch kein Starttermin feststeht, soll Netflix bereits zwei Staffeln der Animations-Serie in Auftrag gegeben haben. Auch "Twilight"-Erfinderin Meyer ist an der Umsetzung beteiligt und unterstützt das Projekt als Produzentin und Beraterin. Die kreative Leitung übernimmt Sinead Daley, die bereits an Serien wie "Tell Me Lies" und "The Walking Dead: World Beyond" mitgearbeitet hat.

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Bis zur Veröffentlichung müssen sich die Fans allerdings noch gedulden. Die Produktion könnte laut bisherigen Informationen bis Mai 2027 dauern. Ein Start Ende 2027 wäre damit denkbar, möglicherweise wird es aber auch erst 2028 so weit sein.