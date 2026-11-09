i Burgtheater/Tommy Hetzel Irre Show auf der Bühne Ofczarek spielt alle verrückt – Burgtheater tobt! Ein Mann, unzählige Rollen: Burg-Star Nicholas Ofczarek begeistert mit "Hotel Savoy". Gemeinsam mit Franui sorgt er für ein schräges Bühnenspektakel. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Riesenerfolg von "Holzfällen" haben sie wieder zugeschlagen: Nicholas Ofczarek und die Osttiroler Musicbanda Franui. Am Samstag feierte ihre neue Produktion "Hotel Savoy" am Wiener Burgtheater Premiere – mit Nebel, Musik und einem Schauspieler in absoluter Höchstform.

Ofczarek schlüpft in sämtliche Rollen von Joseph Roths Roman aus dem Jahr 1924. Manchmal wechselt er sogar innerhalb eines einzigen Satzes zwischen mehreren Figuren. Da muss das Publikum ordentlich auf Zack sein!

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Ein Hotel voller schräger Vögel

Die Geschichte spielt in einem höchst ungewöhnlichen Hotel: Unten wohnen die Reichen im Luxus, oben hausen die Armen. Sogar die Uhren ticken auf jeder Etage anders. Wer Geld hat, hat offenbar auch mehr Zeit.

Für den passenden Sound sorgt Franui mit einem wilden Mix aus alpinen Klängen, Klassik und Operette. Ofczarek legt zwischendurch sogar Gesangseinlagen hin.

Großer Applaus für den Burg-Star

Leichte Kost ist das Spektakel nicht. "Hotel Savoy" fordert dem Publikum einiges ab, belohnt aber mit schrägem Humor, musikalischen Überraschungen und Ofczareks beeindruckender Verwandlungskunst.

Am Ende gab es großen Applaus. Der Burg-Star beweist einmal mehr: Für einen großen Theaterabend braucht es manchmal nur einen Mann – der dafür gleich alle spielt.