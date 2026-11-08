i in Folge 6 von "Reality, Oida! – Bussi, Beef & Party" ist die Urlaubsidylle auf Mallorca schnell dahin. ATV/Joyn Eifersuchts-Drama auf Mallorca Bikini-Zoff! Bei "Reality, Oida!" fliegen die Fetzen Sonne, Party und jede Menge Drama! In der neuen Folge von "Reality, Oida!" fliegen auf Mallorca zwischen Julia und Phillip ordentlich die Fetzen. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich könnte alles so schön sein: Eine luxuriöse Villa auf Mallorca, jede Menge Sonne und feierwütige Reality-Stars. Doch in Folge 6 von "Reality, Oida! – Bussi, Beef & Party" ist die Urlaubsidylle schnell dahin.

Julia, Phillip, Nelson, Krappi, Lucy, Milanka und Adriana lassen es auf der Partyinsel ordentlich krachen. Doch ausgerechnet Julias freizügiges Auftreten sorgt für mächtig Zündstoff. Phillip hat mit ihrem Verhalten offenbar ein Problem – und zwischen den beiden eskaliert der Streit. Statt entspannter Pool-Atmosphäre gibt's einen handfesten Bikini-Zoff!

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Neue Gesichter, neues Drama

Auch abseits der Mallorca-Villa wird es nicht langweilig. Die Brüder Elias und Daniel gewähren Einblicke in ihre eigenen vier Wände und schmieden bereits Pläne für den nächsten großen Reality-Auftritt.

Für frischen Wirbel sorgt außerdem Neuzugang Amalia. Noch bevor Selinas Dating-Abenteuer richtig Fahrt aufnehmen kann, kündigt sich bereits das nächste Drama an.

Familienbesuch statt Party-Eskalation

Während auf Mallorca die Emotionen hochkochen, geht es für Zoe und Patrik nach Malta. Dort steht ein Besuch bei Patriks Mutter auf dem Programm.

"Reality, Oida! – Bussi, Beef & Party" läuft jeden Montag auf ATV. Die sechste Folge ist am 9. November 2026 zu sehen und dauert 49 Minuten.