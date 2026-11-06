i In den neuen Folgen von "Team Arnautovic" zeigt sich ÖFB-Star Marko Arnautovic ab 8. November höchst emotional. Puls4/Joyn Angst um seine Familie Eindringlinge! Arnautovic will Familie beschützen Zwei fremde Männer auf seinem Grundstück sorgen bei ÖFB-Star Marko Arnautovic für Alarm. In "Team Arnautovic" erzählt der Kicker, was passiert ist. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiederanpfiff für die Reality-Show "Team Arnautovic" am 8. November auf Puls4 und Joyn (20.15 Uhr): Kurz vor der Abreise zur Fußball-WM in die USA genießt der ÖFB-Star die seltene gemeinsame Zeit mit seiner Familie in Bologna. Doch statt Entspannung stehen plötzlich Sorgen um die Sicherheit seiner Liebsten im Mittelpunkt.

Eigentlich wollen Marko Arnautovic und seine Frau Sarah den Fortschritt beim Bau ihres neuen Hauses begutachten. Doch die beiden sind sich alles andere als einig. Während die Fußballerfrau vom Chaos auf der Baustelle genervt ist, nimmt der Kicker die Situation gelassen. "Frauen übertreiben immer", meint er. "Ich find's überhaupt nicht so schlimm."

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Sarah sieht das naturgemäß anders: "Da der Marko seinen Handkoffer packt, geht und dann ins gemachte Nest kommt, wenn ich fertig bin, kennt er diese Abläufe gar nicht."

"Bis zum letzten Tropfen Blut..."

Doch plötzlich wird es ernst. Als das Paar zwei Eindringlinge auf dem Privatgrundstück entdeckt, werden schmerzhafte Erinnerungen wach. Denn die Familie hatte bereits mehrfach mit Einbrüchen zu kämpfen. "Ich bin nicht irgendeiner, der sich schlägt. Das bin ich überhaupt nicht. Aber ich werd' bis zum letzten Tropfen Blut meine Familie beschützen", stellt Arnautovic unmissverständlich klar.

Besonders Sarah machen die Erlebnisse zu schaffen. "Wir haben ganz viel mit Einbrüchen zu tun gehabt. Egal, wo wir gewohnt haben, du bist immer im Fokus dieser Menschen. Das macht meinen Kindern ganz viel Angst", erzählt sie. Vor allem die Zeit nach Markos Wechsel nach China, als Sarah mit den beiden Töchtern alleine zurückblieb, hat Spuren hinterlassen.

Sorgen um seine Töchter

Doch nicht nur mögliche Einbrecher bereiten dem ÖFB-Star Kopfzerbrechen. Auch das Erwachsenwerden seiner Töchter Emilia und Alicia beschäftigt den zweifachen Papa. Vor allem Teenager Emilia verbringt immer mehr Zeit am Handy und beginnt, sich für Jungs zu interessieren. Eine Entwicklung, die Marko offenbar gar nicht gefällt. "Jungs können richtig eklig sein", findet er. "Ich hab zwei Mädels und wenn ich diese Welt heutzutage sehe, es ist nicht mehr das, was es früher war."

Marko Arnautovic macht sich Sorgen um seine Töchter Emilia (l.) und Alicia (r.). Puls4/Joyn

Bevor für Arnautovic das große WM-Abenteuer in Amerika ansteht, versucht die Familie noch möglichst viel gemeinsame Zeit zu verbringen. Ein Ausflug ans Meer und ein gemütlicher Grillabend sollen für Ablenkung sorgen. Denn solche Momente sind im turbulenten Leben des Fußballstars selten. Umso wichtiger sind sie für Marko, Sarah und die beiden Töchter.