i Höhepunkt ist "Nanga Parbat – Echoes of Sisyphus": Extrembergsteiger David Göttler kämpft zwölf Jahre lang um die Besteigung des Himalaja-Gipfels. Alpen Film Festival Berg-Drama in Wien Todesangst am Berg! Alpen-Filme sorgen für Gänsehaut Am 12. November bringt das Alpen Film Festival Bergabenteuer nach Wien. Fünf preisgekrönte Filme versprechen Nervenkitzel und Gänsehaut. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Atemberaubende Gipfel, lebensgefährliche Lawinen und Menschen, die niemals aufgeben: Wenn das Alpen Film Festival am 12. November im Wiener Urania Ceenema gastiert, wird die Kinoleinwand zum Hochgebirge. Das Motto: Bergfilm ist wie Hollywood – nur in echt!

Zwölf Jahre Kampf gegen den Todesberg

Höhepunkt des Abends ist "Nanga Parbat – Echoes of Sisyphus". Der Film begleitet Extrembergsteiger David Göttler, der zwölf Jahre lang versucht, den berüchtigten Himalaja-Gipfel zu bezwingen. Ohne Träger und fremde Hilfe kämpft er sich bis in die Todeszone vor. Spektakuläre Aufnahmen zeigen, wie weit ein Mensch für seinen Traum geht – und warum Aufgeben keine Option ist.

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Brüder von Lawine mitgerissen

Für Gänsehaut sorgt auch "Fathom": Die Brüder Jakob und Matthias Weger werden beim Freeriden in den Dolomiten von einer Lawine erfasst. Aus einem Abenteuer wird plötzlich ein Kampf ums Überleben.

Doch das Festival kann auch gefühlvoll: "Ein ganz normales Leben" erzählt von einem Ehepaar, das seit rund 60 Jahren gemeinsam die Berge erobert. In "50-50" zeigen zwei Spitzenalpinistinnen, wie wichtig Freundschaft und Vertrauen am Berg sind. "Steile Karrieren" wiederum rückt die Menschen in den Mittelpunkt, die unsere Bergwälder schützen.

Bergsteiger packen live aus

Besonderes Extra: Gäste aus der Bergsteigerszene sind live vor Ort und verraten spannende Geschichten hinter den Kulissen.

Alle Infos: Donnerstag, 12. November 2026, 20.15 Uhr, Urania Ceenema, Uraniastraße 1, 1010 Wien. Dauer: 105 Minuten, Eintritt: 16 Euro. Tickets unter ceenema.eu.