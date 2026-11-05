i Wolfgang Ambros geht nächstes Jahr zum Jubiläum auf Mini-Tour. Roland Defrancesco Austropop-Legende auf Tour Mit 75 Jahren! Wolfgang Ambros hat große Pläne Im kommenden Jahr feiert der Kult-Sänger seinen 75. Geburtstag und 55 Jahre auf der Bühne. Dafür gibt die Austropop-Ikone vier Konzerte in Österreich. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 12:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

2027 soll ein besonderes Jahr für Wolfgang Ambros werden: Die Austropop-Legende feiert am 19. März ihren 75. Geburtstag und blickt gleichzeitig auf stolze 55 Jahre Bühnenkarriere zurück.

Ans Aufhören denkt der Kult-Musiker aber noch lange nicht. Ganz im Gegenteil: Im Mai 2027 geht er mit seiner legendären Band "No. 1 vom Wienerwald" auf große Jubiläumstour durch Österreich.

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Vier Konzerte sind geplant

Unter dem Motto "55 Jahre Live - Die Jubiläumskonzerte 2027" präsentiert der Sänger bei insgesamt vier Konzerten in Linz, Salzburg und Wien seine größten Hits. Mit dabei sind natürlich Klassiker wie "Schifoan", "Zwickt's mi", "Es lebe der Zentralfriedhof", "Langsam wachs ma z'amm" und "Hoffnungslos".

Los geht es am 7. Mai 2027 im Brucknerhaus in Linz. Einen Tag später, am 8. Mai, steht Ambros in der Salzburgarena auf der Bühne. Den krönenden Abschluss bilden gleich zwei Konzerte im Wiener Konzerthaus am 28. und 29. Mai. Der Vorverkauf startet bereits am 6. November, um 10 Uhr bei oeticket.com. Ab Montag, 9. November, um 10 Uhr sind die Karten auch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mit 75 Jahren noch immer voller Tatendrang

Bei seinen Jubiläumskonzerten will Ambros aber nicht nur seine größten Hits zum Besten geben. Zwischen den Liedern soll es auch persönliche Geschichten, Erinnerungen und jede Menge Wiener Schmäh geben. Unter dem Motto "Das Beste vom Besten" erwartet die Fans eine musikalische Reise durch mehr als fünf Jahrzehnte Austropop-Geschichte.