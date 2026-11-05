i Der 98-jährige Herbert Blomstedt dirigiert das Gewandhausorchester. Der 1927 geborene Dirigent wollte anlässlich seines 100. Geburtstags im Jahr 2027 sein eigenes Geburtstagskonzert im Leipziger Gewandhaus dirigieren. APA-Images / dpa / Jan Woitas Auch in Wien gefeiert Trauer um Musik-Legende! Star-Dirigent (99) ist tot Bis ins hohe Alter begeisterte er Musikfans weltweit. Jetzt ist Stardirigent Herbert Blomstedt mit 99 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Musikwelt nimmt Abschied von einem ganz Großen: Herbert Blomstedt starb am Mittwoch in Göteborg, wie das Leipziger Gewandhaus mitteilte. Laut seiner Agentur schlief der 99-Jährige zu Hause im Kreis seiner Familie für immer ein.

Auch in Wien sorgte er für Gänsehaut

Blomstedt galt als einer der bedeutendsten Dirigenten seiner Generation. Er schwang den Taktstock unter anderem bei der Staatskapelle Dresden, dem Leipziger Gewandhausorchester und dem NDR-Sinfonieorchester. Zehn Jahre lang gab er auch bei der San Francisco Symphony den Ton an.

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Ob Boston, Chicago oder Los Angeles – die großen Orchester der Welt rissen sich um den Ausnahmemusiker. Auch bei den Wiener Philharmonikern war Blomstedt ein gern gesehener Gast.

Ans Aufhören dachte der Grandseigneur der Klassik lange nicht. Selbst im hohen Alter stand er noch voller Leidenschaft am Pult, überraschte mit frischen Interpretationen und bewies: Für große Musik ist man niemals zu alt.