i Die Riesenechse Godzilla erschüttert Japan erneut. 2026 TOHO / Constantin Film Österreich Monster-Alarm im Kino Godzilla ist zurück! Dieser Trailer lässt Fans zittern Der König der Monster ist zurück! In "Godzilla Minus Zero" sorgt die Riesenechse für Angst und Schrecken. Der erste Trailer verspricht Action! Von Heute Entertainment 05.11.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Japan kommt einfach nicht zur Ruhe! Nachdem Godzilla das Land bereits in Schutt und Asche gelegt hat, schlägt das Monster jetzt erneut zu. Ab 5. November 2026 wütet die Riesenechse im Streifen "Godzilla Minus Zero" wieder in den heimischen Kinos. Und diesmal steht noch mehr auf dem Spiel!

Für das gigantische Kino-Comeback sorgt kein Geringerer als Oscar-Preisträger Takashi Yamazaki („Godzilla Minus One“). Der Filmemacher übernimmt bei "Godzilla Minus Zero" gleich drei Aufgaben: Regie, Drehbuch und visuelle Effekte. Monster-Action ist also garantiert!

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwei Jahre Ruhe – jetzt ist Godzilla wieder da!

Auch die Stars aus dem Vorgänger sind wieder mit an Bord: Ryunosuke Kamiki und Minami Hamabe schlüpfen erneut in ihre Rollen als Kōichi und Noriko.

Zwei Jahre sind seit den verheerenden Ereignissen vergangen. Japan versucht verzweifelt, sich von den Zerstörungen zu erholen und endlich wieder ein normales Leben zu führen. Doch gerade als die Menschen wieder Hoffnung schöpfen, ist es mit dem Frieden auch schon vorbei.

Eine neue Bedrohung taucht auf – und macht die mühsam aufgebaute Hoffnung innerhalb kürzester Zeit zunichte. Eines ist klar: Eine weitere Katastrophe könnte Japan endgültig den Rest geben.

Monster-Spektakel in XXL!

Auch technisch fährt der neue Godzilla-Kracher schwere Geschütze auf: "Godzilla Minus Zero" ist der erste japanische Film, der mit IMAX-zertifizierten hochauflösenden Digitalkameras speziell für IMAX gedreht wurde. Die gigantische Riesenechse soll damit noch beeindruckender über die Leinwand stampfen.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 12.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.