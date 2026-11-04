i Bill und Tom Kaulitz moderieren "Wetten, dass...?" und treten damit in Gottschalks Fußstapfen. APA-Images / dpa / Sebastian Gollnow "Wetten, dass..?"-Wirbel Gottschalk sagt ab – jetzt spotten die Kaulitz-Brüder Ausgerechnet Thomas Gottschalk will die "Wetten, dass..?"-Premiere seiner Nachfolger nicht sehen. Die Kaulitz-Zwillinge kontern nun mit Seitenhieben. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da hat wohl jemand am falschen Abend etwas vor! Am 5. Dezember feiern Bill und Tom Kaulitz (beide 37) ihr großes Debüt als Moderatoren von "Wetten, dass..?". Doch einer wird vor dem Fernseher fehlen: Ausgerechnet Kult-Moderator Thomas Gottschalk (76)!

Der Entertainer, der die legendäre ZDF-Show insgesamt 154 Mal moderierte, hat an diesem Abend offenbar Besseres vor. "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs", verriet seine Ehefrau Karina (64) der Münchner "Abendzeitung".

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Eine Ansage, die bei den Kaulitz-Zwillingen natürlich nicht unkommentiert bleibt!

"Muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt"

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nehmen die Brüder die TV-Absage genüsslich auseinander.

"Maus, ich habe schlechte Nachrichten für dich: Die Gottschalks gucken wohl leider 'Wetten, dass..?' nicht", stichelt Tom gegen seinen Bruder Bill. Und legt lachend nach: "Es muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt."

Auch Bill kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Er findet es "super ungünstig, dass man schon eineinhalb Monate vorher weiß, dass man verabredet ist".

Dann wird es noch frecher: Vielleicht würden die Gottschalks ja ausgerechnet in Los Angeles Döner essen gehen, scherzt Bill. Blöd nur, dass es dort seiner Meinung nach gar keinen gibt.

Gottschalk bleibt cool

Während die Zwillinge ordentlich austeilen, gibt sich der frühere Showmaster erstaunlich gelassen. Ob seine Nachfolger mit der Neuauflage Erfolg haben werden, will Gottschalk nicht beurteilen.

Stattdessen überlässt er die Entscheidung ganz diplomatisch den Zuschauern: "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums."

Und das scheint jedenfalls schon mächtig neugierig zu sein! Die Nachfrage nach Tickets für die große Liveshow am 5. Dezember um 20.15 Uhr aus Halle (Saale) ist so groß, dass das ZDF die begehrten Plätze per Losverfahren vergibt.

Ob Gottschalk am Ende doch noch heimlich einschaltet? Seine Nachfolger hätten jedenfalls bestimmt nichts dagegen. Und falls nicht, haben Bill und Tom schon jetzt genügend Gesprächsstoff für die nächste Podcast-Folge.