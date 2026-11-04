i Black Doves, Staffel 2: (v. l.) Sarah Lancashire als Mrs. Reed und Keira Knightley als Helen Webb. Cr. Courtesy of Sanne Gault/Netflix © 2026 Spionage, Verrat und Intrigen Keira Knightley ist zurück! Netflix-Hit geht weiter Geheimnisse, Verrat und Intrigen: Keira Knightley meldet sich als Agentin zurück. Staffel 2 von "Black Doves" startet am 5. November auf Netflix. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keira Knightley (41) ist zurück im Spionage-Geschäft! Ab Donnerstag (5. November) geht der Netflix-Thriller "Black Doves" in die zweite Runde. Nach den dramatischen Ereignissen der ersten Staffel warten auf die britische Schauspielerin erneut gefährliche Missionen, dunkle Geheimnisse und jede Menge Ärger.

Knightley schlüpft wieder in die Rolle von Helen, die ein gefährliches Doppelleben führt. Nach außen gibt sie die Ehefrau eines aufstrebenden Politikers, heimlich verkauft sie jedoch die Geheimnisse ihres Landes an die mysteriöse Organisation "Black Doves". Und ausgerechnet jetzt steht ihr Ehemann Wallace (Andrew Buchan) kurz davor, britischer Premierminister zu werden.

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Alte Freunde, neue Feinde

Als Helens geheimnisvolle Kontaktperson Mrs. Reed (Sarah Lancashire) ins Visier einer skrupellosen Verschwörung gerät, wird es für die Spionin richtig brenzlig. Denn jemand versucht, Reeds Macht innerhalb der Organisation zu zerstören.

Hilfe bekommt Helen von ihrem alten Freund Sam (Ben Whishaw). Der einst gefürchtete Auftragskiller hat allerdings schon bessere Zeiten erlebt. Statt gefährlicher Elite-Missionen bestimmen inzwischen einsame Drinks in den Bars von Soho und schlecht bezahlte Jobs seinen Alltag.

Wem kann Helen noch vertrauen?

Gemeinsam geraten die beiden in ein Netz aus Verrat, gefährlichen Allianzen und alten Rechnungen. Dabei holen sie auch die dunklen Entscheidungen ihrer Vergangenheit wieder ein.

Für Helen und Sam steht diesmal besonders viel auf dem Spiel: Nicht nur ihre eigene Sicherheit, sondern auch das Leben jener Menschen, die ihnen am wichtigsten sind.

Die neuen Folgen versprechen wieder jene Mischung aus schwarzem Humor, knallharter Action und überraschenden Wendungen, die bereits die erste Staffel auszeichnete. Und diesmal führt die Spur der beiden direkt ins Herz der geheimnisvollen "Black Doves".