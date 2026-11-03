i Günther Macho Theater im OFF Vom Außenseiter zur Zeitbombe – hier vergeht das Lachen Hollywood trifft Bierzelt! In "Kein.Platz.Für.Joker" wird aus Spaß bitterer Ernst. Das Wiener OFF Theater zeigt ein Stück voller schwarzen Humor. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hier wird aus Spaß bitterer Ernst! Ab 3. November verwandelt sich das Wiener OFF Theater in ein gemütliches Bierzelt. Doch hinter der ausgelassenen Stimmung lauert eine düstere Geschichte. In "Kein.Platz.Für.Joker" trifft der Hollywood-Kultfilm "Joker" auf die Theaterwelt von Felix Mitterer.

Wenn Lachen zum Albtraum wird

Sebastian hat einen großen Traum: Er will als Comedian die Menschen zum Lachen bringen. Das Problem? Er selbst kann seine Lachanfälle nicht kontrollieren. Besonders in unpassenden Momenten bricht das Gelächter aus ihm heraus.

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In seinem Heimatdorf wird er deshalb zum Gespött. Als er endlich seine Chance auf der Bühne eines Bierzelts bekommt, droht der Auftritt zum Fiasko zu werden. Die Dorfbewohner lachen lieber über ihn als über seine Witze. Aus dem gekränkten Außenseiter wird langsam eine tickende Zeitbombe.

Hollywood trifft österreichischen Schmäh

Regisseur Ernst Kurt Weigel verbindet die düstere Welt von Todd Phillips' "Joker" mit Motiven aus Felix Mitterers Werk. Zwischen Schunkelmusik, skurrilen Dorfbewohnern und schwarzem Humor wird das Publikum mitten ins Geschehen gezogen.

Dabei stellt das Stück eine ernste Frage: Was passiert, wenn Menschen immer wieder ausgegrenzt und gedemütigt werden?

Von Wien in die Steiermark

Nach der Premiere am 3. November im Wiener OFF Theater folgen weitere Vorstellungen im November und Jänner 2027. Im Dezember gastiert das Ensemble erstmals im Gold & Pech Theater in Eggersdorf bei Graz.

Tickets und Infos gibt es unter off-theater.at.