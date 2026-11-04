i Prue begibt sich auf eine Rettungsmission, um ihren Bruder aus den Fängen eines Krähenschwarms zu befreien. LAIKA Kinoverlosung Bruder entführt! Schwester startet Rettungsmission Krähen entführen Jungen und seine Schwester stürzt sich ins magische Abenteuer. Hinter "Wildwood" stecken 16 Jahre Arbeit! Wir verlosen 10x 2Tickets. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein Schwarm Krähen schnappt sich den kleinen Bruder der zwölfjährigen Prue und verschwindet mit ihm in einem geheimnisvollen Wald! Genau darum geht es im neuen Fantasy-Abenteuer "Wildwood", das ab 5. November 2026 in den österreichischen Kinos zu sehen ist. Doch Prue denkt gar nicht daran, tatenlos zuzusehen. Gemeinsam mit ihrem tollpatschigen Mitschüler Curtis macht sie sich auf eine gefährliche Rettungsmission.

Ihr Ziel: die "Undurchdringliche Wildnis" am Rande von Portland (USA). Hier sprechen Tiere, uralte Mächte treiben ihr Unwesen und hinter jedem Baum lauert ein neues Geheimnis. Bald muss Prue nicht nur ihren Bruder retten, sondern auch das Schicksal des gesamten Waldes verändern.

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16 Jahre Arbeit für ein Fantasy-Spektakel

Hinter "Wildwood" steckt das vielfach Oscar-nominierte Animationsstudio LAIKA, das bereits mit "Coraline" für Gänsehaut sorgte. Regisseur Travis Knight hat ganze 16 Jahre an seinem Herzensprojekt gearbeitet.

"Ich habe mich sofort verliebt", erinnert er sich an seine erste Begegnung mit der Buchvorlage von Colin Meloy. Besonders begeistert war er davon, dass die Geschichte ausgerechnet in seiner Heimatstadt Portland spielt.

Jedes Bild ist echte Handarbeit

Für das Fantasy-Abenteuer setzt LAIKA auf aufwendige Stop-Motion-Animation. Figuren, Kostüme und ganze Fantasiewelten werden in liebevoller Handarbeit erschaffen und Bild für Bild zum Leben erweckt.

Doch neben spektakulären Bildern verspricht "Wildwood" auch jede Menge Herz: eine Geschichte über Mut, Geschwisterliebe und die Kraft, über sich hinauszuwachsen.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 11.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.