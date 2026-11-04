i Patricia Kaiser war jüngste "Miss Austria", sang vor 15 Jahren beim ESC-Vorentscheid (l.) und ist heute mit 42 Jahren noch immer erfolgreiches Model und Unternehmerin (r.). Sarah Katharina, Imago, Heute Lange nichts gehört Patricia Kaiser: "Singe nur mehr unter der Dusche" Sie war jüngste "Miss Austria", Sängerin und Leichtathletin. Seit 27 Jahren ist die Oberösterreicherin als Model erfolgreich. Von Sandra Kartik 04.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wurde mit nur 15 Jahren jüngste "Miss Austria", gerade als das neue Jahrtausend begonnen hatte. Für Leichtathletin Patricia Kaiser war das damals der Sprung zu einer Karriere als Model und Werbe-Testimonial, die bis heute andauert. "Ich war damals eine Jugendliche aus einem Dorf, niemand hat mich gekannt", blickt die heute 42-Jährige im "Heute"-Gespräch zurück.

Ein Jahr nach ihrem Titel trat die Oberösterreicherin erstmals auch als Sängerin in Erscheinung: Als Patricia K veröffentlichte sie den Song "Prisoner of Love", weitere Lieder folgten. Mit der Ballade "There Will Be Another You" nahm sie 2011 dann sogar mit Leo Aberer 2011 am ESC-Vorentscheid teil.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Lassen wir uns nicht alt machen"

Heute sagt sie lachend: "Ich singe nur mehr leidenschaftlich unter der Dusche, das war’s." Früher war Kaiser gerne gesehener Gast auf Society-Events, heute hat die Unternehmerin und zweifache Mama andere Prioritäten. "Wir haben heute andere Kanäle, auf denen man sich präsentieren kann, ohne woanders hingehen zu müssen", weiß sie.

"Auf Social Media präsentiere ich mich ungefiltert, so wie ich bin" – und das kommt an. "Das hat Firmen angezogen, die Bewusstsein schaffen, die sind auf mich zugekommen. Das ist auch mein Lifestyle, da passe ich dazu." Kaiser hält sich immer schon fit und lebt gesund, als Sport-Model ist sie auch deshalb seit 27 Jahren gut gebucht.

i ?

"Das Wichtigste ist, uns nicht von der Gesellschaft alt machen zu lassen – ich bin im Kopf jung. Mir hat jeder gesagt, mit 30 ist es vorbei mit dem Modeln. Das ist nicht mein Leitsatz, sondern eurer", trotzt Kaiser Vorurteilen erfolgreich.