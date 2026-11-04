i Bill und Tom Kaulitz (v.l.) moderieren "Wetten, dass..?" am 5. Dezember. ZDF/Ariel Oscar Greith Mysteriöser Künstler Kaulitz-Brüder erteilen Sänger klare Absage Ein hartnäckiger Musiker will unbedingt bei "Wetten, dass..?" am 5. Dezember auftreten. Doch Bill und Tom Kaulitz wollen davon nichts wissen. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein unbekannter Sänger hat offenbar nur ein Ziel: einen Auftritt bei "Wetten, dass..?" am 5. Dezember. Doch die neuen Gastgeber der Kult-Show, Bill und Tom Kaulitz, sind davon alles andere als begeistert. Das Problem: Die beiden haben überhaupt nicht vor, ihn auftreten zu lassen.

Tom tut sich schwer damit, dem Musiker eine klare Absage zu erteilen. "Ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll", erklärte der Gitarrist verunsichert im gemeinsamen Podcast. Er bringt es offenbar nicht übers Herz, einen anderen Künstler vor den Kopf zu stoßen.

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Tom griff zur Notlüge

Sein Bruder Bill kennt wiederum kein Pardon. "Junge, du wirst es nicht schaffen, zu 'Wetten, dass..?'!", stellte er klar. Statt dem Sänger direkt abzusagen, griff Tom jedoch zu einer kleinen Notlüge. "Ich habe ein bisschen geflunkert", gab der 35-Jährige beschämt zu. Er habe dem Musiker versichert, ihn noch einmal in den Lostopf möglicher Musik-Acts zu werfen.

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Um welchen Sänger es sich bei dem hartnäckigen Bewerber handelt, verraten die Kaulitz-Zwillinge allerdings nicht. Die Spannung bleibt also bestehen – zumindest für den abgewiesenen Künstler dürfte die Hoffnung auf einen Auftritt damit endgültig gestorben sein.