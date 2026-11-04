i Die 22. Vienna Art Week mischt von 6. bis 13. November 2026 die Wiener Kunstszene auf. M Nagl Wien II Über 100 Gratis-Events Wien im Angst-Fieber! Hier gibt's Kunst völlig gratis Kunst statt Panik! Die Vienna Art Week verwandelt Wien ab 6. November in eine Kunstbühne. Über 100 Veranstaltungen locken – und das völlig gratis! Von Heute Entertainment 04.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Angst kann auch kreativ machen! Das beweist die 22. Vienna Art Week, die von 6. bis 13. November 2026 die Wiener Kunstszene aufmischt. Unter dem Motto "Navigating Angst" dreht sich heuer alles um unsere Ängste – von Klimakrise über Politik bis hin zur künstlichen Intelligenz. Das Beste daran: Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

Gruselfaktor mitten in Wien

Das Herzstück des Festivals ist das "House of Navigating Angst" in der Goldschlagstraße 1 in Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein imposantes Gründerzeithaus wird vor seiner Renovierung kurzerhand zur Kunstzentrale umfunktioniert. Vom Keller bis ins oberste Stockwerk zeigen rund 30 internationale und heimische Künstler ihre Werke rund um das Thema Angst.

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Die Ausstellung öffnet am 6. November um 20.30 Uhr und ist anschließend bis 13. November täglich von 13 bis 19 Uhr zu sehen.

Künstler öffnen ihre Türen

Wer schon immer wissen wollte, wie Kunst entsteht, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Bei den "Open Studio Days" öffnen 50 Künstler ihre Ateliers und gewähren spannende Einblicke hinter die Kulissen. Besucher können den Kreativen über die Schulter schauen und direkt mit ihnen plaudern.

Auch abseits der Ateliers wird einiges geboten: Bei speziellen Stadtführungen geht es etwa um die Frage, wovor die Mächtigen Angst haben. Eine Tour führt von der Gemäldegalerie der Akademie über die Benko-Ruine auf der Mariahilfer Straße bis zum umstrittenen Lueger-Denkmal.

Kunst für alle – und völlig gratis!

Neben Ausstellungen und Führungen stehen Workshops, Performances, Diskussionen und Vorträge auf dem Programm. Zum Auftakt spricht der renommierte Politologe Ivan Krastev über die Gefahren für unsere Demokratie. Auch Staatssekretär Sepp Schellhorn diskutiert über die Zukunft von Kunst und Kultur.

Besonders erfreulich: Das Festival setzt auf Barrierefreiheit und bietet unter anderem spezielle Programme für Menschen mit Sinnes- und Mobilitätseinschränkungen sowie Demenz.

Über 100 Veranstaltungen, rund 70 Partner und acht Tage voller Kunst: Die Vienna Art Week zeigt, dass man sich vor zeitgenössischer Kunst garantiert nicht fürchten muss. Und bei freiem Eintritt gibt's ohnehin keinen Grund zur Panik!