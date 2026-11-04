i Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien 238 Künstler im Belvedere 21 Von Sex bis Macht: Diese Ausstellung sorgt für Aufsehen 238 Kunstschaffende, große Namen und starke Botschaften: Im Belvedere 21 dreht sich ab Donnerstag alles um Feminismus und Gleichberechtigung. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feminismus ist längst nicht nur Frauensache – und schon gar nicht nur ein Thema für politische Debatten. Dass er auch bunt, provokant und ziemlich unterhaltsam sein kann, zeigt ab Donnerstag (5. November) die neue Ausstellung "Feminist Futures Forever" im Wiener Belvedere 21.

Bis 8. März 2027 präsentieren dort 238 internationale Künstlerinnen und Künstler ihre Werke. Darunter echte Größen der Kunstszene wie Marina Abramović, Yoko Ono, Cindy Sherman, VALIE EXPORT und die österreichische Performance-Künstlerin Florentina Holzinger.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vom Schlafzimmer bis zur Straße

Langweilig wird es bei diesem Museumsbesuch garantiert nicht. Die Ausstellung nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch neun Themenbereiche, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Unter dem Motto "Because the Night" geht es etwa ins Schlafzimmer, bei "Kaltes klares Wasser" ins Badezimmer. "She Works Hard for the Money" widmet sich der Arbeitswelt, während "Take Back the Streets!" den öffentlichen Raum unter die Lupe nimmt.

Dabei geht es um große Fragen: Wer hat das Sagen? Wer bestimmt über den eigenen Körper? Und warum ist Gleichberechtigung auch im Jahr 2026 noch immer keine Selbstverständlichkeit?

Eine Ausstellung mit Geschichte

Dass ausgerechnet das Belvedere 21 zum Schauplatz wird, ist kein Zufall. Bereits 1985 schrieb das Haus Kunstgeschichte. Damals fand hier mit "Kunst mit Eigen-Sinn" eine wegweisende internationale Ausstellung von und mit Frauen statt, initiiert von VALIE EXPORT.

Mehr als 40 Jahre später knüpft die neue Schau daran an. In 18 Videointerviews erinnern sich Beteiligte von damals an die Anfänge und Herausforderungen.

Klare Botschaft zum Abschied

Für Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig hat die Ausstellung auch eine persönliche Bedeutung. Zum Abschluss ihrer Leitung setzt sie damit ein deutliches Zeichen.

Angesichts des weltweiten Erstarkens autoritärer und frauenfeindlicher Strömungen seien feministische Anliegen wieder besonders dringlich, betont sie.

Die Botschaft der Ausstellung ist jedenfalls klar: In Sachen Gleichberechtigung ist noch längst nicht alles erledigt. Und die Kunst hat dazu einiges zu sagen.

"Feminist Futures Forever" ist von 5. November 2026 bis 8. März 2027 im Belvedere 21 in Wien zu sehen.