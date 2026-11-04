i Kate Winslet ist am 30. November in Milo Raus Theaterstück "The Pelicot Trial" am 30. November in London zu sehen. IMAGO/Cover-Images Vorstellung schon ausverkauft Kate Winslet sorgt für Wirbel um Wiener Theaterstück Der Hollywood-Star steht am 30. November in London für Milo Raus Stück "The Pelicot Trial" der Wiener Festwochen auf der Bühne. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Theaterstück, das 2025 in Wien seine Weltpremiere feierte, sorgt jetzt weltweit für Schlagzeilen: Oscar-Preisträgerin Kate Winslet ("Titanic") steht am 30. November in London für "The Pelicot Trial" auf der Bühne.

Doch die Hollywood-Schauspielerin ist längst nicht der einzige große Name. Auch "Succession"-Star Brian Cox, Tobias Menzies ("The Crown"), Indira Varma ("Game of Thrones") und zahlreiche weitere internationale Stars sind bei der britischen Premiere dabei.

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YouTube überträgt Vorstellung kostenlos

Die einmalige Aufführung am 30. November 2026 im London County Hall wird vom renommierten Young Vic Theater präsentiert. Die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Insgesamt 30 Schauspieler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wirken an der Inszenierung mit. Neben Winslet und Cox stehen unter anderem Suzy Eddie Izzard, Rosie O'Donnell, John Simm, George MacKay und Olivia Williams auf der Bühne.

Für alle, die keine Karte ergattert haben, gibt es aber gute Nachrichten: Die gesamte Vorstellung wird weltweit kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Young Vic übertragen. In Österreich beginnt die Übertragung um 19 Uhr.

Wiener Festwochen landen weltweiten Erfolg

Hinter dem internationalen Theater-Hit stehen Regisseur Milo Rau und Servane Dècle. Ihr Stück "Der Prozess Pelicot" feierte am 18. Juni 2025 bei den Wiener Festwochen seine Uraufführung. Dass daraus ein derartiger Welterfolg werden würde, überraschte selbst die Macher.

Milo Rau und Gisèle Pelicot (vorne, v.l.) trafen sich in New York, wo "The Pelicot Trial" aufgeführt wurde. Judith Staudinger

"Uns war bei der Uraufführung bei den Festwochen 2025 klar, dass Der Prozess Pelicot ein wichtiges Stück ist. Aber dass es ein globales Ereignis dieses Ausmaßes werden würde, hat niemand erwartet und ist einzigartig", erklärt Rau.

Mittlerweile wurde die Produktion in mehr als 20 Länder eingeladen. In Serbien lief das Stück im Fernsehen, in Polen wurde es zum Stück des Jahres gewählt. Im Jänner geht es auf Tournee durch Lateinamerika. "Es ist toll, es im November in London mit Kate und Brian in zwei Hauptrollen aufzuführen", so Rau weiter.

Bewegendes Schicksal

Im Mittelpunkt des Stücks steht einer der erschütterndsten Gerichtsprozesse der vergangenen Jahre. Die Französin Gisèle Pelicot wurde von ihrem damaligen Ehemann über Jahre hinweg betäubt und von zahlreichen Männern vergewaltigt. Sie entschied sich bewusst für einen öffentlichen Prozess und wurde damit weltweit zu einem Symbol im Kampf gegen sexualisierte Gewalt.

Rau und Dècle rekonstruierten die Ereignisse anhand von Gerichtsprotokollen, journalistischen Mitschriften und Chatverläufen. Das Ergebnis ist ein dokumentarisches Theaterstück, das international für Aufsehen sorgt.