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Der eine im Hoodie, der andere mit Zucchetto: <strong>Bob Dylan</strong> trifft <strong>Papst Leo XVI.</strong>
Der eine im Hoodie, der andere mit Zucchetto: Bob Dylan trifft Papst Leo XVI.
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Historische Begegnung

Bob Dylan trifft Papst Leo XIV. im Vatikan

Musiklegende Bob Dylan (85) besuchte Papst Leo XIV. im Vatikan. Die beiden US-Amerikaner tauschten bei dem besonderen Treffen auch Geschenke aus.
Von Newsdesk Heute
05.11.2026, 09:22
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Mit schwarzer Kapuze, Basecap und Lederhandschuhen ausgestattet, traf Bob Dylan den Pontifex im Apostolischen Palast.

Der 85-jährige Songwriter ("Blowin' In The Wind", "Like A Rolling Stone") hielt dabei sogar einen Schirm in der Hand - sein ungewöhnliches Outfit sorgte in den sozialen Medien für Gesprächsstoff.

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Die beiden gebürtigen US-Amerikaner nutzten das kurze Treffen auch für einen Geschenkeaustausch: Papst Leo XVI. überreichte dem Musiker einen Rosenkranz, Dylan schenkte dem Oberhaupt der katholischen Kirche ein Exemplar seiner Autobiografie "Chronicles: Volume One".

Wie Vatican News berichtet, hält sich Dylan derzeit für seine Konzerttournee "Rough and Rowdy Ways" in Rom auf. In der kommenden Woche ist der Liedermacher auch live in Wien und Salzburg zu sehen. Was die beiden genau besprochen haben, ist nicht bekannt.

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Papst zitierte Dylan im Buchvorwort

Verbindungen zwischen dem Papst und Dylan gab es schon früher: Erst im Juli zitierte Leo in einem Vorwort zu einem Buch über Krieg und Frieden Zeilen aus Dylans Antikriegsgedicht "Go Away You Bomb". Das Werk entstand 1963 während des Kalten Krieges.

    Dylan, der 2016 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, wandte sich Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre zeitweise intensiv dem Christentum zu. Es ist also durchaus möglich, dass auch der Glaube ein Gesprächsthema war.

    red, 05.11.2026, 09:22
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