i Michael Niavarani und Omar Sarsam (v.l.) besprechen am "Männerabend" im ORF die Leiden ihres Geschlechts. ORF/Mutterschifffilm/Ulrike Rauch Lustigste Ordination Männerabend im ORF: Eine krankenhausreife Show Männergesundheit einmal anders: Omar Sarsam eröffnet am Freitag in ORF 1 seine Spaß-Ordination. Zahlreiche Kabarett-Stars sind dabei. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kommt ein Mann zum Arzt – aber meistens viel zu selten! Damit soll jetzt Schluss sein. Am 6. November öffnet die wohl lustigste Ordination Österreichs ihre Pforten: Kabarettist und Mediziner Omar Sarsam lädt zum großen "Männerabend" (ORF1, 20.15 Uhr).

Er schlüpft in die Rolle des Chefarztes und bittet seine Kollegen zur humorvollen Untersuchung. Mit dabei sind Andreas Vitásek, Christoph Fritz, Gernot Kulis, Blonder Engel und Gerald Fleischhacker.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Männerschnupfen und andere Notfälle

Auch Michael Niavarani, Manuel Rubey, Simon Schwarz und Berni Wagner melden sich zu Wort – allerdings per Ferndiagnose. Für die weibliche Stimme der Vernunft sorgt Kabarettistin Magda Leeb. Schließlich steckt hinter so manchem Arzttermin eines Mannes eine Frau, die ihn überhaupt erst vereinbart hat.

Auf dem Untersuchungsplan stehen die großen und kleinen Leiden der Männerwelt. Kann einem ein Nierenstein vom Herzen fallen? Muss man ab einem gewissen Alter wirklich Abstriche machen? Und wie hoch sind die Überlebenschancen bei akutem Männerschnupfen?

Zwischen schrägen Diagnosen und medizinischen Pointen geht es aber auch um ernste Themen. Körperliche und mentale Männergesundheit stehen im Mittelpunkt – ganz ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit jeder Menge Schmäh.

ORF legt mit Comedy-Abend nach

Nach dem "Männerabend" begrüßt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von "Was gibt es Neues?" (21.45 Uhr) sein Rateteam. Passend zum "Movember", der auf Männergesundheit aufmerksam macht, dreht sich auch hier alles um das starke Geschlecht.

i ?

Um 22.45 Uhr folgt eine Wiederholung von "Gute Nacht Österreich" mit Peter Klien. Ab 23.15 Uhr nehmen schließlich Peter Hörmanseder und Robert Stachel in einer neuen Monatsausgabe von "Maschek" die Ereignisse der vergangenen Wochen aufs Korn.