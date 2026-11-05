i Gianna Nannini zeigt nicht nur auf der Bühne vollen Körpereinsatz. Die Rocksängerin macht auch als Triathletin "Balla Figura". IMAGO/Independent Photo Agency Int. Rocksängerin fit wie nie Italo-Star besteht mit 72 Jahren einen Triathlon Gianna Nannini stellte ihre unglaubliche Fitness nun auf Ibiza zur Schau. Ein Olympiasieger brachte die Rock-Legende dafür in Form. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini hat mit 72 Jahren einen Triathlon auf der Baleareninsel Ibiza gemeistert. Am 25. Oktober legte sie 750 Meter schwimmend, 17 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer laufend zurück.

Für ihr sportliches Vorhaben holte sich die "Bello e impossibile"-Sängerin prominente Unterstützung: Alex Schwazer, italienischer Leichtathlet und Olympiasieger im 50-Kilometer-Gehen 2008 in Peking, trainierte die Sängerin.

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"Sie ist leicht zu trainieren"

Nannini habe sich beim "Festival dello Sport in Trient" selbst als "Rock-Athletin" bezeichnet. Nach einem Probetraining habe Schwazer zugesagt, sie zu betreuen: "Er hat mir beigebracht, mich vorzubereiten, und als er gesehen hat, wie ernst ich es meine, hat er verstanden, dass es mir wichtig ist."

Der Olympiasieger zeigte sich von seiner Schülerin begeistert: "Wie in der Musik ist sie sehr methodisch, deshalb ist sie leicht zu trainieren." Eher müsse man sie bremsen als anspornen. Sein Rat: Man solle Sport so leben wie Nannini - "rockig, aber präzise".

Einen kleinen Dämpfer gab es dennoch: Wegen eines Fehlers auf der Radstrecke wurde Nanninis Zeit nicht gewertet. Die Sängerin lässt sich davon aber nicht entmutigen und kündigte an, weitere sportliche Herausforderungen anzugehen.

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Neues Album erscheint diese Woche

Abseits des Sports gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Ab kommendem Freitag ist ihr neues Album "GiannaGold" erhältlich. Mit dem Album plant Nannini im kommenden Jahr auch eine Tour durch Deutschland.