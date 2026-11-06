i Ihre ersten Schritte im Rampenlicht machte Field in den 1960er-Jahren mit der Kultserie "Gidget". REUTERS/Mario Anzuoni Hollywood-Star hat Geburtstag Zwei Oscars, Kultstatus! Dieser Hollywood-Star wird 80 Zwei Oscars, drei Emmys und eine Traumkarriere: Hollywood-Ikone Sally Field feiert am 6. November ihren 80. Geburtstag! Von Heute Entertainment 06.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum zu glauben, aber wahr: Sally Field wird 80! Die Hollywood-Legende, die am 6. November 1946 geboren wurde, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Seit mehr als sechs Jahrzehnten begeistert sie das Publikum mit ihrem Talent und ihrer Vielseitigkeit.

Vom TV-Liebling zur Oscar-Preisträgerin

Ihre ersten Schritte im Rampenlicht machte Field in den 1960er-Jahren mit der Kultserie "Gidget". Später wurde sie unter anderem als fliegende Nonne in "The Flying Nun" bekannt. Doch die Schauspielerin wollte mehr als nur lustige Fernsehrollen spielen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mit dem Drama Norma Rae gelang ihr 1979 der große Durchbruch als ernsthafte Schauspielerin. Für ihre Darstellung einer kämpferischen Fabrikarbeiterin erhielt sie ihren ersten Oscar. Den zweiten gab es 1985 für Places in the Heart („Ein Platz im Herzen“). Dazu kommen drei Emmy-Auszeichnungen.

Auch abseits der Kamera eine Kämpferin

Doch Field sorgt nicht nur auf der Leinwand für Aufsehen. Die zweifache Oscar-Gewinnerin setzt sich seit Jahren für Frauenrechte und die LGBTQ+-Community ein und scheut sich nicht davor, ihre Meinung öffentlich zu vertreten.

Ob als starke Frau in bewegenden Dramen oder als liebevolle Mutter in Forrest Gump – Sally Field hat Filmgeschichte geschrieben.

Mit 80 Jahren gehört sie längst zu den ganz Großen Hollywoods. Happy Birthday!