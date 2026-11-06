i Mit Macbeth widmet sich Christoph Bochdansky einem der berühmtesten Machtspiele der Theatergeschichte. Foto: Julia Braunegger Nach William Shakespeare Gewinne Karten für MACBETH im Schubert Theater "Heute" verlost 2x2 Karten für das Puppentheater MACBETH am 27. November im Schubertheater. Von Irma Basagic 06.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Spiel: Soffi Povo, Stefanie Elias & Markus-Peter Gössler

Puppenbau, Ausstattung & Textfassung: Christoph Bochdansky

Regie: Simon Meusburger

Shakespeare’s düsterste Tragödie changiert zwischen den Welten und gibt so den besonderen Reiz für das Puppentheater. Es erzählt von großen Träumen, verhängnisvollen Entscheidungen und dem kleinen Problem, dass sich manche Leichen einfach nicht zur Ruhe legen wollen.

Regisseur Simon Meusburger verwandelt die schottische Tragödie in einen humorvoll-morbiden Theaterabend zwischen Hexenküche, Königshof und schlechtem Gewissen. Denn hinter Kronen, Intrigen und Prophezeiungen stecken vor allem Egos, die sich gehörig überschätzen. Und das macht Shakespeare auch nach über 400 Jahren noch überraschend komisch.

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Ein Fest für Freund*innen des schwarzen Humors, des Figurentheaters und aller, die wissen: Macht macht selten glücklich – aber oft sehr gutes Theater.

MACBETH Datum : Freitag, 27. November 2026, 19:30 Uhr

: Freitag, 27. November 2026, 19:30 Uhr Location : Schubert Theater, Währinger Straße 46, 1090 Wien

: Schubert Theater, Währinger Straße 46, 1090 Wien Web: https://schuberttheater.at/macbeth/

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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 20. November 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.