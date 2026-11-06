Gewinne Karten für MACBETH im Schubert Theater

Spiel: Soffi Povo, Stefanie Elias & Markus-Peter Gössler
Puppenbau, Ausstattung & Textfassung: Christoph Bochdansky
Regie: Simon Meusburger
Shakespeare’s düsterste Tragödie changiert zwischen den Welten und gibt so den besonderen Reiz für das Puppentheater. Es erzählt von großen Träumen, verhängnisvollen Entscheidungen und dem kleinen Problem, dass sich manche Leichen einfach nicht zur Ruhe legen wollen.
Regisseur Simon Meusburger verwandelt die schottische Tragödie in einen humorvoll-morbiden Theaterabend zwischen Hexenküche, Königshof und schlechtem Gewissen. Denn hinter Kronen, Intrigen und Prophezeiungen stecken vor allem Egos, die sich gehörig überschätzen. Und das macht Shakespeare auch nach über 400 Jahren noch überraschend komisch.
Ein Fest für Freund*innen des schwarzen Humors, des Figurentheaters und aller, die wissen: Macht macht selten glücklich – aber oft sehr gutes Theater.
So einfach kannst du am Gewinnspiel teilnehmen: Trage deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 20. November 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.