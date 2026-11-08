i Schauspieler Robert Pattinson posiert am 5. September 2026 auf dem roten Teppich bei der Premiere des Wettbewerbsfilms „Primetime“ im Rahmen der 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig in Italien. REUTERS/Yves Herman 007-Gerüchteküche brodelt Robert Pattinson als neuer James Bond im Gespräch Wer schlüpft als Nächstes in den berühmten 007-Anzug? Hollywood-Star Robert Pattinson soll bereits für die begehrte Rolle vorgesprochen haben. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Suche nach dem nächsten James Bond geht in die heiße Phase! Seit Daniel Craig (58) seinen Smoking an den Nagel gehängt hat, rätselt die Filmwelt, wer künftig als Geheimagent 007 auf Verbrecherjagd gehen darf. Jetzt sorgt ein neuer Name für Aufsehen: Robert Pattinson (40)!

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll der britische Schauspieler bereits am Wochenende des 24. Oktober in London an Probeaufnahmen teilgenommen haben. Ob der ehemalige "Twilight"-Vampir tatsächlich zum nächsten Geheimagenten wird, ist allerdings noch völlig offen.

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Auch Harry Styles will offenbar mitmischen

Pattinson ist nicht der einzige Hollywood-Star, der sich Hoffnungen auf die Kultrolle machen darf. Auch Nicholas Hoult (36), der zuletzt als Superman-Bösewicht Lex Luthor zu sehen war, soll bereits für die Rolle getestet worden sein.

Die Liste der möglichen Bond-Nachfolger ist mittlerweile ordentlich lang. Neben Jack Lowden (36), Josh O’Connor (36) und Callum Turner (36) wird auch Popstar Harry Styles (32) ins Spiel gebracht. Laut "Variety" soll der Sänger bereits Gespräche über die Rolle geführt haben. Auch "The White Lotus"-Star Theo James (41) ist offenbar noch nicht aus dem Rennen.

Einen Haken gibt es allerdings: Offiziell bestätigt ist bisher keiner der Kandidaten. Amazon MGM Studios hält sich zu den Gerüchten weiterhin bedeckt.

Neuer Bond, neue Ära

Seit Daniel Craigs letztem Auftritt in "Keine Zeit zu sterben" (2021) wird wild über seinen Nachfolger spekuliert. Seit Mai läuft die Suche nach dem neuen 007 auch offiziell.

Hinter den Kulissen hat sich inzwischen einiges getan. Anfang 2025 übernahm Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle über die legendäre Filmreihe von den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson.

Für den nächsten Bond-Streifen stehen zumindest zwei wichtige Namen bereits fest: "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve übernimmt die Regie, das Drehbuch schreibt "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight.

Jetzt fehlt nur noch der Mann, der künftig die berühmten Worte "Mein Name ist Bond. James Bond" sagen darf.