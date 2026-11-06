i Josh O'Connor (36) soll der neue James Bond werden. Reuters Geheimnis wohl gelüftet Im Londoner Pub! Neuer James Bond wohl verraten Josh O'Connor (36) soll der neue James Bond werden. Das streng gehütete Geheimnis wurde angeblich in einem Pub ausgeplaudert. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 17:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Suche nach dem nächsten James Bond könnte ein Ende haben. Laut der britischen Zeitung "The Sun" soll Josh O'Connor (36) die Nachfolge von Daniel Craig antreten. Durchgesickert ist die Information angeblich bei einem feuchtfröhlichen Abend in einem Londoner Pub.

Seit Craig 2021 mit "Keine Zeit zu Sterben" seinen Abschied als 007 feierte, wird über die Neubesetzung spekuliert. Nun soll ein Schauspielkollege von O'Connor das Geheimnis ausgeplaudert haben.

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Nach ein paar Bier war das Geheimnis raus

Die Geschichte nahm dem Bericht zufolge an Halloween ihren Anfang. Nach der letzten Aufführung des Theaterstücks "Golden Boy" soll O'Connor einem Kollegen verraten haben, dass er die begehrte Rolle bekommen habe.

Wenige Tage später traf dieser im Londoner Lokal "The French House" auf einen Insider. Nach einigen Bieren soll er ihm von der angeblichen Bond-Besetzung erzählt haben. Selbst als sein Gegenüber Zweifel anmeldete, blieb der Schauspieler bei seiner Darstellung.

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O'Connor schweigt zu Gerüchten

Der 36-Jährige selbst wollte sich erst kürzlich gegenüber der BBC nicht näher zu den Spekulationen äußern. "Es ist ein unglaublich bizarrer ,Kneif mich, ich träume‘-Moment (…) allein schon, dass man im selben Satz genannt und für so etwas in Betracht gezogen wird", erklärte er. Die Erwähnung als möglicher Bond sei "außergewöhnlich". Mehr wollte er nicht verraten: "Aber ich fürchte, darüber hinaus gibt es nichts zu sagen".

O'Connor wurde durch seine Rolle als Prinz Charles in "The Crown" bekannt und spielte unter anderem in "Challengers" (2024) und "The Mastermind" (2025). Neben ihm galten zuletzt auch Jack Lowden und Callum Turner als mögliche Kandidaten für die Rolle.

Ob O'Connor tatsächlich der neue 007 wird, ist weiterhin unklar. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.