i Carsten Maschmeyer wurde in Beverly Hills mit Model Anouchka gesehen. APA; Instagram/datingandmoney101 Händchenhaltend fotografiert Maschmeyer über Model: "Ich bin noch Single" Nach den Händchen-Fotos aus Beverly Hills spricht Carsten Maschmeyer Klartext. Ex-Frau Veronica Ferres hält sich bedeckt. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Doch keine neue Liebe? Nach den Fotos, die Carsten Maschmeyer (67) Hand in Hand mit Model Anouchka Lou (30) in Beverly Hills zeigen, meldet sich der Unternehmer jetzt selbst zu Wort. Und winkt ab.

"So vertraut, wie das aussieht, war die Szene gar nicht. Ich habe sie an der Hand genommen, als wir die Straße überquert haben", erklärt der "Höhle der Löwen"-Investor gegenüber "Bild". "Ich bin noch Single und ganz sicher hätte ich eine neue Freundin nicht auf einer der meistfotografierten Straßen der Welt ausgeführt."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Model soll vergeben sein

Entdeckt hatte die beiden ein Blogger, und zwar auf dem Rodeo Drive vor einer Chanel-Boutique. Laut Medienberichten soll Anouchka ohnehin in einer Beziehung mit einem anderen Mann sein. Inzwischen sind die beiden auch wieder getrennt unterwegs: Während Maschmeyer noch in Kalifornien sein soll, postete Anouchka auf Instagram Bilder vom Weg zum Flughafen.

Kennen dürften sich die beiden aus Südfrankreich. Das Model lebt nach eigenen Angaben in Cannes, Maschmeyer hat in der Nähe einen Bauernhof und ist regelmäßig an der Côte d’Azur.

Und was sagt Ex-Frau Veronica Ferres (61)? Vorerst nichts. Auf Anfrage der "Bunte" zeigte sich die Schauspielerin überrascht, kommentieren wollte sie die Bilder nicht. Im August hatten Maschmeyer und Ferres nach mehr als 17 gemeinsamen Jahren ihre Trennung öffentlich gemacht.